Türkiye'ye BRICS çağrısı: Parçası olabilirsiniz

İngiltere'nin eski Başbakanı David Cameron'ın kabinesinde Ticaret Bakanlığı görevini de yürüten O'Neill, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Son zamanlarda uluslararası medyada çok sayıda ülkenin BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduğunu belirten haberlerin yer aldığını hatırlatan O'Neill, "Ben bunu daha çok gelişen dünyanın sembolik bir girişimi olarak görüyorum. Gelişen dünya, küresel yönetime karşı ve 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin hakimiyetinin oluşturduğu statükoya karşı tatminsizliğini ortaya koymaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

1999-2021 yılları arasında merkezi Londra'da bulunan dünyaca ünlü düşünce kuruluşu Chatham House'un Konsey Başkanlığı görevini de yürüten O'Neill, daha önce Türkiye'yi gelişen ekonomilerin oluşturduğu MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye) kısaltması içerisinde sınıflandırmıştı.

Bu kez Türkiye'nin genişlemek isteyen BRICS içerisinde yer alabileceğini belirten O'Neill, "Türkiye birçok yönden genişlemiş bir BRICS grubunun parçası olacak bir ülkedir. Özellikle son 20 yıla bakılacak olursa. Türkiye, ABD merkezli sistemin ve yeni dünya düzeninin komplikasyonlarıyla mücadele etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin alternatif oluşumları ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiğine işaret eden İngiliz ekonomist O'Neill, "Türkiye'nin bunu birçok yönden eşsiz coğrafyası nedeniyle yapması gerekiyor. Aynı zamanda, belki de modern Türk (devletinin) yöneticileri batı sisteminin faydalarını görebileceklerini düşündükleri gibi, farklı bir sistemin de faydaları olabileceğini düşünüyor olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin BRICS'in genişlemesinde potansiyel bir aday konumunda olduğuna işaret eden O'Neill, "Çin'in ekonomik olarak ağırlığının hissedildiği BRICS oluşumu içerisindeki ülkelerin, Türkiye'nin de oluşumun bir parçası olmasını çok ciddi bir şekilde isteyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE (UKRAYNA SAVAŞI'NDA) ARABULUCULUK ROLÜ OYNAYABİLEN TEK ÜLKE"

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyada artan stratejik önemine de değinen O'Neill, "Türkiye, hem Rusya hem Ukrayna tarafından güvenilmesi, arabuluculuk rolü oynayabilen tek ülke olması açısında eşsiz bir ülke. Türkiye gibi bunu yapabilen ülkelerin olması önemli." ifadesini kullandı.

Rusya ekonomisinin yaklaşık bir yıl önceki tahminlere göre daha iyi bir performans sergilediğini belirten O'Neill, "Batının yaptırım stratejisinin Rusya üzerinde reel etki gösterdiğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce uzun yıllar Goldman Sachs'ın başekonomistliği de yapan O'Neill, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının neredeyse ekonominin hız kesmesi için çaba göstererek yüksek enflasyon seviyelerini dizginlemeye çalıştığını kaydetti.

ABD Merkez Bankası Fed'in son açıklamalarında enflasyonu düşüşünü sürdürmesi durumunda parasal sıkılaştırmanın da sonlandırılabileceğine ilişkin işaretlerin verildiğini belirten İngiliz ekonomist, Fed'in bu yönde atabileceği adımlardan gelişen ekonomilerin de önümüzdeki dönemde olumlu yönde etkilenebileceğini belirtti.

İngiltere'de ekonomik görünüme de değinen O'Neill, ülkenin 2016 yılında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumundan bu yana oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini, entelektüel ve politik anlamda verilmiş olan "çılgınca kararın" sonuçlarıyla mücadele ettiğini kaydetti.

O'Neill, "Ticaret pozisyonumuz kötüleşti. Ortada kalifiye çalışan ihtiyacının olmasına rağmen siyasi olarak göçmenlik ile ciddi meselelerimiz var. Ekonominin büyüme becerisinin zayıfladığı gözlemleniyor. Birçok yönden, altta yatan görünüm oldukça iç karartıcı." ifadelerini kullandı.

- 19 ÜLKE BRICS'E KATILMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

BRICS Güney Afrika Temsilcisi Anil Sooklal, geçen ay Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, halihazırda 19 ülkenin birliğe katılmak için başvuruda bulunduğunu belirtmişti.

BRICS ülkelerinin temsilcilerinin, 2-3 Haziran'da genişleme stratejisini değerlendirmek üzere Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da toplanacağını hatırlatan Sooklal, "13 ülke resmen başvurdu. Buna ek olarak 6 ülke de gayri resmi olarak başvuruda bulundu." İfadesini kullanmıştı.

2006'da oluşturulan "BRIC" (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek "BRICS" adını almıştı.

