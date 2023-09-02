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Ekonomi

Türkiye'ye çağrı yaptılar: Bize balığı vermeyin, nasıl avlandığını öğretin

Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Gine Bissau Ticaret Bakanı Joao S. Handem, 'Gine Bissau olarak bize balığı vermelerini istemiyoruz. Biz balığın nasıl avlandığını öğrenmek istiyoruz.' dedi.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 11:26 - Güncelleme:
Türkiye'ye çağrı yaptılar: Bize balığı vermeyin, nasıl avlandığını öğretin
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AA muhabirine açıklamalarda bulunan Handem, doğal kaynak olarak zengin bir ülke olduklarını ama bu kaynakların çok iyi keşfedilmediğini söyledi.

Gine Bissau olarak kendilerine balık verilmesini değil, balığın nasıl avlandığını öğrenmeleri gerektiğini belirten Handem, "Biz Gine Bissau'da hükümete yeni geldik. Türkiye ve Gine Bissau ilişkileri 20 yıla dayanıyor. Biz bu ilişkiyi daha güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ile ikili ticari ilişkilerin şu anda başlangıç seviyesinde olduğunun altını çizen Handem, Afrika'da çok büyük bir potansiyel olduğunu, bu potansiyelin daha çok keşfedilmesi gerektiğini belirtti.

Türk yatırımcıları Afrika'ya davet eden Handem, şunları kaydetti:

"Daha önce Türkiye'ye gelmiştim ama bakan olarak ilk kez geliyorum. İstanbul'u çok beğeniyorum. İstanbul dünyanın merkezi konumunda. Türkiye ile kazan- kazan ilişkisine sahibiz. Hükümet olarak Türkiye'ye tüm alanlarda açığız.

Gine Bissau olarak bize balığı avlayıp vermelerini istemiyoruz, avlanmayı öğrenmek istiyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde güçlü durabilmek için ülke ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek istiyoruz ve ekonomik durumumuzu iyileştirmek birinci hedefimiz."

Gine-Bissau, kuzeyde Senegal, güneyde Gine ile komşu, resmi dili Portekizce, başkenti Bissau ve nüfusu 2 milyon.

Ülke 19. yüzyılda Portekiz kolonisiydi. O zamanlar "Portekiz Ginesi" olarak da tanımlanıyordu. 1973 yılında bağımsızlığını kazanan ülke 1974'te komşu ülke Gine ile karıştırılmaması için başkentinin adını ekledi.

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