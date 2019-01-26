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'Türkiye'ye ciddi yatırım gelecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos mesaisini tamamladı. Her iki bakan da Türkiye’ye ilginin büyük olduğunu, ciddi yatırım geleceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos mesaisini tamamladı. Uluslararası yatırımcılarla görüşen her iki bakan da Türkiye’ye ilginin büyük olduğunu söyledi. Albayrak yatırım için Türkiye’nin önemli ülke olduğunu belirterek Davos toplantılarında çok sayıda doğrudan yatırımcıyla görüştüklerini ve Türkiye’ye ilginin yoğun olduğunu belirtti. 

YATIRIMA DAVET ETTİK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da zirvede uluslararası yatırımcı firmalarla görüşme imkanı bulduklarını, onları Türkiye’ye yatırıma davet ettiklerini belirterek “Şunu memnuniyetle söylebilirim ki 2019’da Türkiye’ye ciddi yatırımlar gelecek. Benim en çok mutlu olduğum konu bu” dedi. Forumdaki temaslarını değerlendiren Bakan Pekcan, uluslararası yatırımcı firmalarla da forumda görüşme imkanı bulduklarını anımsatarak, şöyle devam etti: “Onları Türkiye’ye yatırıma davet ediyoruz. Bakanlık olarak ihtisas serbest bölgeleri projelerimiz var. Buralara yabancı yatırımcıları, üniversite öğrencilerimizi ve melek yatırımcılarımızı çekme, fikri olanla parası olanı bir araya getirme, yeni teknolojilere dört elle sarılarak yolumuza devam etme hedefindeyiz.” İkili görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Pekcan, bu temaslarının devam edeceğini dile getirdi. 

Bakan Pekcan, korumacılık önlemlerinin dünyayı ikiye böldüğüne dikkati çekerek, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının güncellenmesi gerektiğini ancak tek taraflı alınan kararlar yerine çok taraflı uzlaşmayla alınan kararları ve kural bazlı ticaret sistemini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. 

KURALLI TİCARET 

Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili detaylı toplantılar yapacaklarını belirten Pekcan, “Türkiye olarak duruşumuz belli. Biz kapsayıcı, kural bazlı, serbest, adil ve sürdürülebilir ticaretten yanayız. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ettik, bu yolda güncellemelere de etkin olarak katılmaya, destek vermeye ve bu süreçteki tüm görüşmelere de aktif olarak katılmaya hazırız” ifadesini kullandı. Gümrüklerin dijitalleşmesine de değinen Pekcan, Türkiye’deki gümrüklerin Avrupa’nın çok ilerisinde olduğunu söyledi.    

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