Türkiye'ye iş birliği teklifi

Türkiye-Nijerya Yatırım ve İş birliği Zirvesi & B2B Etkinliği (TNIS 2023), Afrikalı ve Türk yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan eski bakanlardan Bülent Akarcalı, Afrika'daki sorunlarla gençlik yıllarından itibaren ilgilenmeye başladığını, siyasi hayatı boyunca Afrika'yı her fırsatta savunma imkanına sahip olduğunu aktardı.

Akarcalı, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların yardım oranlarını incelendiğinde Afrika ülkelerine yapılan yardımların çok az olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin bu noktada önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Akarcalı, 2002'de Afrika'da 12 diplomatik misyon bulunurken, bunun 44'e yükseldiğini, 2002'de 10 Afrika ülkesinin Ankara'da diplomatik misyonu bulunduğunu, bu rakamın 28'e yükseldiğini bildirdi.



Akarcalı, "Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri gelişiyor, karşılıklı adımların altyapı ile geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması gerekiyor. Türkiye Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Anadolu Ajansı'nın Afrika ülkelerindeki faaliyetleri önemli." diye konuştu.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin de Türkiye Nijerya ticari ilişkilerinin çok önemli konumda bulunduğunu ve Nijerya'nın Batı Afrika'daki stratejik ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Güvercin, iki ülke arasında yakın zamanda tarım, lojistik, enerji, endüstri ve teknoloji alanında farklı anlaşmalar imzaladıklarını ve bu adımlarla ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Nijerya ile özellikle endüstri alanında ilişkilerin önemine değinen Güvercin, yüksek teknoloji alanında iş birliğinin de arttığını ve düzenlenen bu program ile iki ülke arasında müşterek kalkınma sağlanabileceğini anlattı.

Güvercin, "Drone teknolojisi oldukça önemli çünkü uçaktan farklı olarak çok maliyetli proje değil, ama bu başlıkta Nijerya ordusu ile görüşmeler devam ediyor." dedi.

- "NİJERYA, BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi Başkanı Ümit Kaya da Nijerya'nın Afrika'nın en önemli coğrafyasında yer aldığını, iyi bir nüfusa sahip olduğunu, büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ekonomik ve ticari yatırımlarla alakalı Türkiye'nin örnek olabileceği bir çalışmaya uygun ülke olduğunu dile getirdi.

Kaya, Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi olarak Afrika'nın diğer ülkelerinde çeşitli yatırım ve ticaret çalışmalarına öncülük ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Burada da Nijerya ile ilgili hem finansal yapılanma hem de uluslararası ticaretin çeşitli uygulanmalarına ilişkin iş birliklerinin önünün açılacağı bir toplantıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yapacağımız oturumlardaki konuşmalarda bunların ayrıntısına değineceğiz. Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi, Birleşmiş Milletler'e akredite bir kuruluştur. Dünyanın birçok ülkesinde çalışmalarımızı uluslararası iş lobisinin ve birlikteliklerin yapılacağı bir ortama taşımakla mükellefiz. Yeni dünya düzeninin oluşmasında özellikle finansal yapılanma, lojistik ve blokzincir teknolojilerinin uygulanması gibi konularda da öncülük yapıyoruz."

- "SAHRA ALTI AFRİKA'DA NİJERYA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI"

HBG Tracon Ltd Yönetici Danışmanı Ekonomist Hauwa Bako Muhammed, farklı kıtalarda bulunsa da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok eski tarihlere dayadığını belirterek, 2023'te Sahra Altı Afrika'da Nijerya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti.

Muhammed, Nijerya nüfusunun hızlı bir şekilde arttığına ve genç nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, bu zirve ile her iki ülkenin ithalat ve ihracat oranlarını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Nijerya hükümetinin yurt dışı yatırımlarına yönelik yeni adımlar attığını kaydeden Muhammed, "Bu zirve ile Türk iş insanları ve yatırımcıları Nijerya'ya yönelik yeni yatırım planları yapar ve yeni sektörlere girerler." dedi.

Nijerya Yatırım Teşvik Komisyonu (NIPC) Müdür Yardımcısı Aminu Süleyman Takuma da Nijerya'da çok fazla Türk yatırımcının olduğunu aktararak, zirvenin iki ülke yatırımcı ve iş insanlarının tanışmasına vesile olacağını belirtti.



Takuma, "Bu etkinlikte yeni arkadaşlıklar kuralım, yeni iş birlikleri geliştirelim." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE İLE NİJERYA'NIN GÜÇLÜ ORTAKLIĞINA İNANIYORUZ"

Bina Business Program Direktörü Mustafa Sakızlı da Türkiye'nin çok güçlü bir ekonomi ve sanayiye sahip olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bu toplantının çok önemli olduğunu ifade etti.

Sakızlı, Türkiye ile Nijerya'nın yüzyıllardır iş birliğinin sürdüğünü ve iki ülkenin güçlü ortaklığına inandıklarını belirterek, Türkiye'de kuluçka merkezi başlatarak eğitim çalışmaları yürüttüklerini ve bunun diğer ülkelerde de yapılabileceğini söyledi.