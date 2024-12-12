Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, ocak-ekim döneminde Türkiye'ye giren UDY miktarı, yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 8,5 milyar dolar oldu. 2002 yılından bu yana gerçekleşen UDY'lerin toplam değeri ise 272 milyar doları aştı.

Ekimde UDY girişlerinin 417 milyon doları yatırım sermayesi, 170 milyon doları borçlanma araçları, 188 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içinde yatırım tasfiyelerinin 5 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle ekimdeki toplam UDY girişi, 770 milyon dolar oldu.

Önceki ay gerçekleşen 417 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinin 104 milyon dolarını (yüzde 25) "toptan ve perakende ticaret" yatırımları oluşturdu. "Ulaşım araçları imalatı", geçmiş kümülatif performansının üzerinde performans sergileyerek yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 17'sini çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler, yüzde 8'er payla "bilgi ve iletişim" ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" oldu.

EKİMDE EN FAZLA YATIRIM ALMANYA VE HOLLANDA'DAN GELDİ

2002-2023 döneminde Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 58'lik paya sahip olan AB ülkeleri, bu yılın 10 ayında yüzde 49 pay aldı. AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 21'lik payla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Ülkeler özelinde ise ekimde Türkiye'ye giren UDY'nin yüzde 23'ü Almanya'dan gelirken onu yüzde 16 ile Hollanda, yüzde 15 ile Birleşik Krallık, yüzde 15 ile ABD izledi.

Ocak-ekim döneminde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, 885 milyon dolarla Hollanda, 598 milyon dolarla Almanya ve 524 milyon dolarla ABD oldu.