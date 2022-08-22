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Ekonomi

Türkiye'ye müjde! Dev keşif için harekete geçildi

Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi. Eskişehir'de Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor. Beş gün önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi. Tespit edilen altın rezervinin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Koza Altın işletmesi tarafından, 20 bin onsluk altın tespit edildi.

Beş gün önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi.

Keşfin ardından sondaj yapılan alanda da çalışmalar hızlandı. İş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

"2022 YILI İÇERİSİNDE ALTIN CEVHERİNİN KAYMAZ İŞLETMESİNDE ÜRETİMİ YAPILACAKTIR"

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."

Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağının çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE'YE MÜJDE! DEV KEŞİF İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.

Öte yandan Kaymaz Mahallesi'ne yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün iştiraklerinden Gübretaş´a ait altın arama sahasında da 2 yıl önce 3 milyon 500 bin ons'luk altın rezervi tespit edilmişti.

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