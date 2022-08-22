Türkiye'ye müjde! Dev keşif için harekete geçildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Koza Altın işletmesi tarafından, 20 bin onsluk altın tespit edildi.

Beş gün önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi.

Keşfin ardından sondaj yapılan alanda da çalışmalar hızlandı. İş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

"2022 YILI İÇERİSİNDE ALTIN CEVHERİNİN KAYMAZ İŞLETMESİNDE ÜRETİMİ YAPILACAKTIR"

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."

Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağının çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.

Öte yandan Kaymaz Mahallesi'ne yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün iştiraklerinden Gübretaş´a ait altın arama sahasında da 2 yıl önce 3 milyon 500 bin ons'luk altın rezervi tespit edilmişti.