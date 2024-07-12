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Ekonomi

Türkiye'ye özel davet! Tajani: Konuyu öncelikli gördüğümüz ülkelere açacağız

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7'nin kapılarını küresel ekonominin sorunlarını ele almada öncelik olarak gördükleri ülkelere açacaklarını belirterek, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi davet ettiklerini söyledi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Türkiye'ye özel davet! Tajani: Konuyu öncelikli gördüğümüz ülkelere açacağız
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Dış ticaretten de sorumlu bakan olarak ülkenin güneyindeki Reggio Calabria'da 16-17 Temmuz'da G7 ülkeleri ticaret bakanlarını ağırlayacak olan Tajani, bu toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tajani, G7 Ticaret Bakanları toplantısında Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu yoluyla çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, küresel pazarlarda eşit şartlar sağlanması, ticarette çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ile ekonomik dayanıklılığı ve güvenliği artırma olmak üzere dört öncelikli konuya odaklanılacağını ifade etti.

G7 Ticaret Bakanları toplantısında mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" projesine dair bir sunum yapacağını aktaran Tajani, "G7'nin kapılarını, küresel ekonominin temel sorunlarını ele almada öncelik olarak gördüğümüz muhataplara açacağız. G7 kapalı değil açık bir organizasyon olmalıdır. Bu nedenle milyarlarca insanın yaşadığı Brezilya, Güney Kore, Vietnam, Türkiye, Yeni Zelanda ve Hindistan'ın katılmasını istedim." dedi.

G7 Ticaret Bakanları toplantısının ilk günkü oturumlarına Türkiye'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.

Basın toplantısında bazı dış politika konularına da değinen Tajani, Çin'in yapıcı ilişkiler kurulması gereken bir rakip olduğunu, bununla beraber İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni'nin Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Tajani, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Çin'den beklentilerine dair şunları söyledi:

"Çin'den Rusya'yı askeri açıdan desteklememesini, yasa dışı olarak işgal edilen toprakları bırakmaya ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile barış masasına oturmaya ikna etmesini umuyoruz. Çin, Rusları bu yolu izlemeye ikna etmek için proaktif bir rol oynayabilir."

Tajani, bugün ayrıca Roma'da katıldığı bir başka etkinlikte de "hiçbir İtalyan askerinin Ukrayna'ya gitmeyeceğini" yineledi.

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