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Ekonomi

Türkiye'ye petrol akacak! İki taraf arasında imza an meselesi

Irak'tan Ceyhan Limanı'na 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatı yeniden başlıyor. Anlaşmazlığı çözmeye yakın olan Bağdat ve Erbil'in yeni bir anlaşma imzalama ihtimali gündeme geldi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
Türkiye'ye petrol akacak! İki taraf arasında imza an meselesi
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Irak'tan Ceyhan Limanı'na 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda Bağdat ve Erbil'in yeni bir anlaşma imzalama ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağın Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), petrol ihracatının yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşma taslağına dair yanıtını Irak merkezi hükümetine bugün iletecek.

Anlaşma taslağının son aşamada olduğu, bu kapsamda Erbil'in günlük üretilen yaklaşık 280 bin varil ham petrolün tamamını Bağdat'a teslim edeceği belirtildi.

Buna göre, Bağdat'ın da IKBY'nin rafinerileri ve iç tüketimi için gerekli günlük 55 bin varil ham petrol ve yakıtı sağlayacağı kaydedildi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, nisan ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığına ve bunun Irak hükümetinin de zararı olduğuna dikkati çekmişti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

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