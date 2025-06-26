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Ekonomi

Türkiye'ye petrol ve doğal gaz teklifi: Birlikte arayalım

Denizde 3 boyutlu sismik araştırmalarının 7 bin 535 kilometrekare olduğunu açıklayan TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, yaptıkları faaliyetlerin yurt dışında büyük şirketlere ve ülkelere ilham kaynağı olduğunu, kendilerine işbirliği tekliflerinin geldiğini belirtti.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 08:22 - Güncelleme:
Türkiye'ye petrol ve doğal gaz teklifi: Birlikte arayalım
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nun 2021 ve 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, burada yaptığı konuşmada, TPAO'nun geçen yıl yurt içinde 33,7 milyon varil ham petrol üretimi, 2,2 milyar metreküp de doğal gaz üretimi yaptığını söyledi.

TPAO'nun yurt dışı faaliyetlerine değinen Türkoğlu, yurt dışında üretimin 39,4 milyon varil petrol eş değeri üretim olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Karada 159, denizde 9 sondaj yaparak kuyu kazıldığının altını çizen Türkoğlu, "Bu kuyuları kazarken 44 kule, 17 tamamlama kulesi, 4 deniz sondaj gemisi eşlik etti. Ayrıca faaliyetlerimizi yapmak için sismik data toplama işleri yapıyoruz. Bu anlamda da karada iki boyutlu 2 bin 849 kilometrekare, karada üç boyutlu 1566 kilometrekare, denizde 29 bin 369 kilometrekare sismik data toplaması gerçekleştirdik. TPAO olarak 2024'te Türkiye'de 5 bölgede; yurt dışında Azerbaycan, Irak, Rusya, Afganistan ve Somali'de faaliyet gösterdik. Geçen yıl 15,4 milyar lira net dönem karıyla Türkiye'nin en karlı şirketleri arasında önemli bir yer elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÜRETİMDE REKORLAR GETİRİYOR"

Türkoğlu, faaliyetleri gerçekleştirmek için sondaj yapıldığını ve kule sayısının arttığını anlattı.

Sondaj kulesi sayısının gelecek yıl 80'e çıkacağını belirten Türkoğlu, "2025'te 23 Haziran itibarıyla üretimimiz yurt içinde 20,4 milyon varil oldu. Her yıl petrol üretimimizde rekor kırıyoruz. Kurulduğumuz günden beri çalışmalarımız artıyor. Öte yandan doğal gaz üretimimiz 1,4 milyar metreküp oldu. Yurt dışı üretimimiz 16,8 milyon varil petrol eş değeri oldu. 51 sondaj kulesi ile faaliyet gösteriyoruz, Ağustos'ta 58 olacak. Yıl sonunda 60 olmasını planlıyoruz. Yeni yılda da arama üretim çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, şirketin sismik arama faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Karada 2 boyutlu sismik araştırmanın 2 bin 207 kilometrekareye, karada 3 boyutlu sismik araştırmanın 414 kilometrekareye ulaştığına işaret eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Denizde 3 boyutlu sismik araştırmalarımız 7 bin 535 kilometrekare oldu. 2025'te yurt içinde yine 5 bölgede faaliyet gösteriyoruz. Yurt dışı çalışmalarımıza ise iki ülke daha eklendi. Azerbaycan, Afganistan, Rusya, Somali, Irak'a, Pakistan ve Macaristan da eklendi. Ülke sayısı hızla artacaktır. Yaptığımız faaliyetler yurt dışında büyük şirketlere ve ülkelere de ilham kaynağını veriyor, bizlerle işbirliği yapmak istiyorlar. Türkiye'de 5 bölgemizi Trakya, Adıyaman, Sakarya Gaz Sahası, Batman ve Şırnak olarak sayıyoruz. Sakarya'yı bölge olarak görmüyoruz ancak üretim sahamız olduğu için listeye dahil ediyoruz. Yaptığımız üretim açısından performansımızı değerlendirirsek, son yıllarda üretim anlamında bizim için çok özel. Üretimde rekorlar getiriyor."

- "TPAO DÜNYADA 74. SIRADA"

Türkoğlu, TPAO'nun dünyadaki en büyük petrol şirketleri arasındaki yerinin iyileştiğini belirterek, şirketin dünyada 100 petrol şirketi içinde 74. sıraya yükseldiğini aktardı.

Bu yıl itibarıyla 92 sondajın tamamlandığı bilgisini paylaşan Türkoğlu, "Yıl sonunda bu rakamın 200'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Denizde ve karada çalışırken kullandığımız ekipmanlarımız çok önemli. Deniz filosu açısından dünyada 5. şirketiz. 4 sondaj gemisi, iki sismik gemisi, bir yüzer platformumuz ve destek gemimiz bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Şu an bazı şirketler bizden denizde arama konusunda hizmet istiyor. Buna ilişkin bilgileri yakında ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gabar'da Esma Çevik ve Aybüke Yalçın ana sahasına üç saha daha eklediklerini bildiren Türkoğlu, bu sahaların ilavesiyle üretimin artacağı bilgisini verdi.

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