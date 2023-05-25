Türkiye'ye petrol ve gaz teklifi: Birlikte kuralım

UBH Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Muhammed el-Huveyc, Türk-Libya İş Adamları Konseyinden bir heyetle Bakanlığın Trablus'taki yerleşkesinde bir araya geldi.

Ekonomik bağların güçlendirilmesi ve işletme sahipleri ile yatırımcılar arasında ağ oluşturmayı hedefleyen toplantıda Türk şirketlerinin Libya'da çeşitli sektörlerde altyapının geliştirilmesindeki rolüne değinildi.

TÜRKİYE'YE PETROL VE GAZ TEKLİFİ: BİRLİKTE KURALIM

Taraflar petrol ve gaz sektöründeki yatırım projelerini ve Libya Ulusal Petrol Şirketinin gözetiminde petrol ürünleri için rafineriler kurma konusunu ele aldı.

Libya Sağlık Bakanlığını desteklemek için iki ülkedeki sağlık alanındaki özel sektör arasında ortaklığın güçlendirilmesi ve başkent Trablus'ta ortak bir hastane kurulması kararlaştırıldı.

Libyalı Bakan Huveyc, toplantıda, Türk insanlarını Libya özel sektörüyle ilişkileri geliştirmeye ve yatırım yapmaya çağırdı.

Huveyc'in yatırım daveti yaptığı alanların limanları geliştirmek, serbest ve özel ticari bölgeler kurmak, Afrika pazarına yönelik transit ticareti canlandırmak ve ülkenin tüm bölgelerinde sanayi ve tarım projelerinin yerleşmesine katkıda bulunmayı içerdiği belirtildi.

UBH Başbakan Yardımcısı Ramazan Bucenah 9 Mayıs'ta, ülkenin güney bölgelerini ve şehirlerini enerji, tarım ve sanayi alanlarında kalkındırmak için Türk şirketleriyle verimli işbirlikleri gerçekleştirmeyi arzuladıklarını söylemişti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Trablus ofisi tarafından 17 Mayıs'ta düzenlenen gala yemeği programında iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunmuş ve Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu söylemişti.

MÜSİAD'ın Trablus ofisi 17 Mayıs'ta Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katıldığı törenle açılmıştı.