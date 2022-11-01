Türkiye'ye söz verdi: Güçlendireceğiz

Bangladeş Yerel Yönetim, Kırsal Gelişim ve Kooperatifler Bakanı Md. Tajul Islam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Bangladeş Büyükelçiliğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve ülkesinin dünya genelinde diğer ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtti.

Islam, iki ülkenin sadece kendi ilişkilerine değil, dünyadaki barış ve istikrara katkı sağlayabileceğini belirterek Türk yatırımcıların hazır giyim, bilgi teknolojileri ve tarım alanında yatırım yapmasını istedi.

Türkiye ile gelecekte kardeşlik bağlarını güçlendirme sözü veren Islam, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin küresel arenadaki çabalarının büyük rol oynadığını söyledi.

Islam, kritik dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ve çok yönlü sorunları hafifletmeye çalıştığını ve bu dönemlerde iyi bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da Bangladeş ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin hızla arttığını kaydetti.

Büyükelçi Turan, "Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaretin, 2022'de 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor." diyerek Bangladeşli turistlerin en çok ziyaret ettiği kentlerden birinin İstanbul olduğunu ve Türk Hava Yollarının haftalık uçuş seferlerinin 14'e çıktığını sözlerine ekledi.

Turan, ayrıca, Bangladeş'te milyonlarca kişinin Türk dizilerini izlediğini kaydetti.

Programa Bangladeş Güç, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Nasrul Hamid ve bazı eski bakanların katıldığı bilgisi paylaşıldı.