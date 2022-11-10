Türkiye'ye teklifte bulundu: 3 ülkeyi birbirine bağlayalım

Ukrayna Boru Hatları Operatörü Uluslararası İlişkiler Direktörü Olga Bielkova, atıl durumdaki TransBalkan Hattı'nın yeniden canlandırılıp, Türkiye, Yunanistan ve Ukrayna'nın birbirine bağlanmasını önerdi.

Ukrayna Boru Hatları Operatörü Uluslararası İlişkiler Direktörü ve eski milletvekili Olga Bielkova, Avrupa'yı korkutan enerji krizini ve sonuçlarını Dünya Gazetesi'ne değerlendirdi. Olga Bielkova, her ülkenin başta doğalgaz olmak üzere elindeki mevcut kaynak ve imkânları küçümsemeden, en iyi şekilde değerlendirmelerini öneren Bielkova "Öncelikle kullanacağımız LNG ve doğalgazın kaynaklarını çeşitlendirmeli ve arz güvenliği sağlamalıyız. Çok sayıda LNG terminali inşa edip, farklı kaynaklardan borularla doğalgaz taşımayı başaran Türkiye'yi bu konuda tebrik ediyorum. Bu sadece Türkiye için değil, Ukrayna için de hayati önem taşıyan bir konu" dedi.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE-UKRAYNA BAĞLANTISI

Olga Bielkova, 1980'li yıllarda Türkiye'nin aldığı ilk Rus doğalgazını taşıyan TransBalkan hattının şu anda atıl durumda olduğunu hatırlatarak "Biz, şu anda atıl durumda bulunan Trans- Balkan Hattı'nın da en kısa zamanda faaliyete geçip, Türkiye, Yunanistan ve Ukrayna'yı birbirine bağlamasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

"STRATEJİK DAVRANILIP, TEDBİR ALINMALI"

Kışa endişeli giren Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacını karşılama konusunda stratejik davranılması gerektiğini kaydeden Olga Bielkova şöyle konuştu: "Sadece bu kışı değil, bir sonraki kış mevsimini de düşünmeliyiz. Öncelikle her ülke, doğalgaz tüketimini gözden geçirmeli, çünkü Rusya'dan gelmediği, gelmeyeceği için arz daralıyor. Özellikle bazı ülkeler, altyapı yetersizliği ve ekonomilerinin doğalgaza bağımlı oluşu nedeniyle daha büyük sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor, çünkü tüketimi azaltmaları daha zor olacak. Bu ülkelere destek olmak için bazı tedbirler alınmalı."

"DEPOLARIMIZ VAR, BRÜKSEL KARAR ALSIN"

Ukrayna'nın güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Olga Bielkova, "Depolarımız ve farklı kaynaklardan topladığımız LNG var. Brüksel ve diğer Avrupa başkentleri karar almaları halinde emin olun Rus gazına bağımlılığın önemli ölçüde azaltılması ve yerine farklı kaynaklardan elde edilen enerjinin konması mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

RUS GAZI BAĞIMLILIĞINA KARŞI HİDROJEN SEÇENEĞİ

Olga Bielkova, uluslararası enerji gündeminde son aylarda giderek daha fazla gündeme gelen hidrojenin önemine de değindi. "Hidrojenin, özellikle Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltma ihtimaliyle ilgili çok heyecanlıyım" diyen Bielkova şöyle devam etti: "Bu konuda çok çalışıp, büyük hayaller kurmak hepimiz için çok önemli. Ancak diğer yandan bugün neyin mümkün olduğu konusunda pragmatik ve gerçekçi olmalıyız. Bilim insanlarının ve bazı şirketlerin bu konuda biraz daha deneyler, projeler yapıp, hem halk hem de sanayi için hidrojeni erişilebilir hale getirmeleri gerekiyor."