İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Fethi, turizmin insanları birbirine yakınlaştıran ve kültürel anlayışı geliştiren önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

Fethi, turizmin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda insanları ve kültürleri birleştiren bir köprü olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Turizmin dünya genelinde bu tür bir anlayışın gelişmesine katkı sağlayan ve onu güçlendiren bir unsur olduğuna inanıyorum. Türkiye ve Mısır, duygusal, misafirperver ve yabancıları sıcak karşılayan kültürlere sahip. Misafirlerini cömertçe ağırlayan, yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmayı ilke edinen toplumlarız. Arkasında köklü bir tarih ve güçlü bir coğrafi miras bulunan iki ülkeyiz. Bu bağlamda, turistlere ve insanlara yönelik samimi ilgi ve duygusal bağ içeren eşsiz bir seyahat deneyimi sunduğumuza inanıyorum."

- "TÜRKİYE VE MISIR ARASINDAKİ TURİZM RAHATLIKLA İKİ KATINA ÇIKABİLİR"

Mısır'ın geçen yıl turizmde yüzde 6 büyüme kaydederek 15,75 milyon turist ağırladığını dile getiren Fethi, "Bu, hedeflediğimiz rakam değil, ancak Orta Doğu'ya dair mevcut algının, bölgedeki gerilim ve medyada oluşturulan propaganda söylemlerinin turizmi etkilediğini biliyoruz. Buna rağmen bu sonuçtan memnunuz. Gelecek yıl yüzde 6 ila yüzde 7 arasında bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki turist akışına ilişkin bilgi veren Fethi, "Geçtiğimiz yıl Mısır'dan Türkiye'ye seyahat eden turist sayısı yaklaşık 250 bin, Türkiye'den Mısır'a gelen turist sayısı ise 235 bin civarında. Türkiye ve Mısır arasındaki turizm rahatlıkla iki katına çıkabilir ancak bunun için iki ülke arasında daha fazla uçuş düzenlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Fethi, iki ülkenin turistlere sunduğu turizm deneyiminin birbirine rakip değil, birbirini tamamlayan nitelikte olduğunu, bu kapsamda turizm işbirliğini artırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı ile bir mutabakat zaptı da imzaladıklarını aktaran Fethi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Türkiye'den turizm profesyonellerinden oluşan bir heyeti Mısır'da ağırlayacağız ve ziyaretlerini kolaylaştıracağız. Ayrıca Mısırlı sosyal medya fenomenlerinin Türkiye'yi ziyaret edip turistik noktaları tanıtmaları yönünde bir talep oldu. Bunu gerçekleştirmeye hazırız. Bunun yanı sıra iki ülkenin özel sektör temsilcilerini birbirine daha fazla bağlamayı hedefliyoruz. Böylece Türk ve Mısırlı turistler için yeni seyahat rotaları, turlar ve tatil paketleri oluşturulmasını teşvik edeceğiz."

Mısır'ın sunduğu turizm çeşitliliğine dikkati çeken Fethi, ülkenin dalış turizminden kültürel mirasa, Nil turlarından macera seyahatlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.

Fethi, "UNESCO miras alanlarımız, St. Catherine Manastırı, Roma, İslami ve Kıpti dönemlerden kalma arkeolojik alanlarımız ve beyaz kum çölü gibi doğal güzelliklerimizle ziyaretçilere çok sayıda seçenek sunuyoruz." dedi.

- KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve Mısır'ın kültürel mirasları koruma konusunda benzer bir anlayışa sahip olduğunu belirten Fethi, "Her iki ülke de kendi tarihi eserlerine sahip çıkıyor ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin iadesi için mücadele ediyor. Bu noktada ortak çalışmalar yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fethi, bu alanda uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında iki ülke arasında ortak olan bir nokta var. Kültürel mirasımızdan ödün vermiyor, onu koruyor ve şüpheli yollarla bizden alınan eserleri geri talep ediyoruz. Bu alanda daha fazla ikili ve çok taraflı işbirliği için kapıyı açık bıraktık. Bu konuda daha fazla ülkeyi bu girişime katılmaya teşvik etmek için birlikte çalışacağız."

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