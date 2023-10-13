Türkiye'ye teşekkür ederek altını çizdi: Başkan Erdoğan'ın buradaki varlığı bizim için önemli

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu'nun kapanış töreninde konuşan Assoumani, "Bu forum, Türkiye ve Afrika kıtasındaki halkları ilgilendiren konuları ele alıyor. Daha önce aynı forum Aralık 2021'de düzenlenmişti ve buradaki amaç ortak bir şekilde refahın arttırılmasıydı. Bu adımlarla altyapı, enerji, tarım, dijital pazarlama ve sağlık gibi alanlarda çalışma fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika ile ortaklığın başlamasından bu yana Türkiye'nin bu fırsatları her zaman değerlendirdiğini belirten Assoumani, "Afrika'yı umut kıtası haline getirmeliyiz ve bunun için birlikte hareket edelim." çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Afrika ile ilgili önemli girişimlerde bulunduğunu kaydeden Assoumani, 2005'in "Afrika Yılı" ilan edildiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kıtaya 40'dan fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Assoumani, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle 2024'teki ticaret hacminin 75 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bu konudaki desteklerinin dikkate değer olduğunu kaydetti.

Afrika'nın altyapı ve enerji alanında çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Assoumani, kıtadaki özel sektöre kendi tecrübelerini aktarma konusunda Türkiye'ye güvendiklerinin altını çizdi.

Assoumani, "Afrika Birliği adına kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Kendisine bizi çok sıcak bir şekilde karşıladığı için müteşekkirim." dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN BURADAKİ VARLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Afrika Birliği Komisyonu (AfB) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.

Muchanga, "Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik sinerjinin bugün yansımasını görüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki varlığı bizim için önemli çünkü bu adım, ilişkilerimizi geliştirmek noktasında taahhüdünüzün çok açık bir göstergesidir." dedi.

Afrika ve Türkiye halklarının beklentilerini karşılama ve ilişkileri ileriye taşıma noktasında bu zirvenin önemini vurgulayan Muchanga, Afrika Birliğinin G20 Zirvesi'ne katılımına desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Muchanga, "Afrika olarak bir sorumluluğumuz var ve bize sunduğunuz misafirperverliğin değerini anlıyoruz. Çok iyi karşılandık ve İstanbul'u, arkadaşlığımızın güzel hatıralarıyla bırakıyor olacağız. Ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Afrika İş Konseyi Geçici Başkanı (AfBC) Dr. Amany Asfour da 1,3 milyar insanın birlikte yaşadığı Afrika'nın enerji, tarım, dijitalleşme, altyapı ve turizm gibi alanlarda yatırıma ihtiyacının olduğuna dikkati çekti.

Asfour, "Afrika'nın özel sektörüne bugün seslenmek çok önemli ve bu zirvenin Afrika'nın özel sektörünün sesi olmasını bekliyoruz. Bugün İstanbul'da oluşumuz çok önemli ve bu organizasyon için teşekkür ederiz." dedi.

Afrika'da özel sektörü geliştirmek istediklerini belirten Asfour, gelişmiş bir kıta için Türkiye ile ilişkilerin önem arz ettiğini söyledi.



Asfour, "Farklı sektör ve alanlarda büyük bir işbirliği ve partnerlik öngörüyoruz. İki günlük forum boyunca çok yönlü ticaret hacmi olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve iş insanları başta olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı, iki gün süren forumda ticaret, sanayi, dijitalleşme, sağlık, altyapı, gıda, turizm ve bankacılık alanlarında eş zamanlı paneller düzenlendi.



Etkinlik boyunca G2B ve B2B görüşmeleri de eş zamanlı gerçekleştirildi.

