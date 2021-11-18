AA 18 Kasım 2021 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 00:03

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, resmi haber ajansı İNA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bağlanacak elektrik hattı projesinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Elektrik Bakanlığının bağlantı hattını tamamladığını kaydeden Musa, elektrik iletim hatlarının Irak'ın enerji ihtiyacına göre çalışmaya hazır hale geldiğini ve geriye aktarılacak enerji miktarı ve fiyatı üzerinde anlaşma yapmak kaldığını aktardı.

Irak, 2020 başında Türkiye ile elektrik bağlantı hattı projesinin başladığını duyurmuştu.

Irak enerji sektörü yetkililerin açıklamalarına göre, yıllık elektrik tüketimi 30 bin megavatı aşan ülkede sadece 19 bin megavat üretim yapılıyor.

Irak, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle de elektrik ithalatı konusunda birtakım görüşmeler yapıyor.