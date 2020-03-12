AA 12 Mart 2020 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:12

ISEWorld açıklamasına göre, ABD'nin Maine eyaletinden 6 yetkili, eğitim, yatırım ve hukuk alanlarında seminerler vermek için Türkiye'ye geldi.

Maineli yetkililer; İstanbul, Ankara ve İzmir'de, Türkiye'den eğitim, adalet ve finans temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasında yeni iş bağlantıları kurma ve ortaklıklar kurulması için adımlar atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, seminerlerin; Amerikalı ve Türk uzmanları bir noktada buluşturması, her iki ülkenin birbirlerinin yöntem ve deneyimlerini paylaşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Amerikan Ticaret Bakanlığı ve Maine Ticaret Odası yatırım, eğitim ve göçmenlik konularında karşılıklı iletişim kurmak üzere Türkiye'deydi. İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası ile görüşmeler gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Ticaret odalarının, eylül ayında ABD'ye belirli sektörlerde delegasyon göndermeyi planladığını aktaran Karşit, Maine eyaletinin savunma sanayi, medikal cihazlar, sağlık ürünleri ve eğitim konularında çok iyi olduğunu belirtti.

- "MAİNE, İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KİŞİLERİ ARIYOR"



Gökyar Karşit, ABD'de çocuklarına lise eğitimi aldırmak, bu sebeple ülkede yatırım yapmak isteyen velilerin sayısının çok fazla olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Maine, Amerika'nın en uygun eyaletlerinden bir tanesi. Yatırım yapmak için de çok elverişli. Maineli yetkililer, seminerlerde kente gidecek olan Türklere çok faklı açılımlarda destek olacaklarını vurguladılar. Maine de belirli iş birlikleri gerçekleştirebileceği kişileri arıyor. Bunu yapabilmek için karşılıklı olarak iyi ilişkiler kurabileceği kişileri arıyor. Bunların yapılabilmesi için bir hukuksal altyapı da olması gerekiyor. Bu sebeple oradan gelen hukukçular ile Türk hukukçular masaya oturdu. Buradan iyi iş birlikleri çıkacaktır.



Maine gibi dışarıdan gelen yatırımcıya açık olan bir yere gitmek her zaman daha iyidir. Geçmişten örnek verecek olursak, Virginia ve Mississippi'de olan yatırımlarda çok büyük başarılar elde ettik. Aynı başarıyı Maine'de de yakalayacağımızı düşünüyoruz. Orada eğitim alan öğrenciler Türkiye'ye geri döndüğünde ise iki ülke arasında entegrasyon da sağlayacaktır."