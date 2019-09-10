Türkiye’ye yatırım için elimizden geleni yaparız

Bir süre önce Türkiye’ye kredi vermeyi durduracağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ‘Türkiye’ye yatırıma devam’ sözü verdi. Suma Chakrabarti, yaptığı açıklamada, EBRD’nin, 2019’da şu ana kadar Türkiye’de toplam 550 milyon Euro seviyesinde yatırım yaptığını söyledi. Chakrabarti, “Bu yıl da 1 milyar Euro’ya yaklaşacağımıza büyük oranda eminim. Türkiye’nin son 12-18 aylık dönem içerisinde içinden geçtiği ekonomik meseleler düşünüldüğünde, bu çok iyi bir çabadır ve neler yapılabileceğini göstermektedir” dedi.

ÖNEMLİ BİR ÜLKESİNİZ

Türkiye’nin EBRD’den emin olabileceğini ifade eden Chakrabarti, “Türkiye’nin her zaman güvenebileceği bir dostu var. Politik, ekonomik hava koşulları nasıl olursa olsun Türkiye’de yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkenin inanılmaz büyük olan potansiyelini gördük. Biz bu başarı hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz.” diye konuştu. Türkiye’ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlı olduklarını belirten Chakrabarti, “Hiç kimsenin aklında EBRD’nin Türkiye’deki ilerleyişine ilişkin bir şüphe olmasın. Türkiye’ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11.5 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 1 milyar avroluk daha yatırım yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir pazar.” ifadelerini kullandı.

İYİ BİR DÖNEM

Suma Chakrabarti, rakamların ötesinde Türkiye’de yapılan yatırımların niteliğinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak, yakın zamanda Migros tahvil ihracına finansman sağlandığını, Arçelik ile Türkiye’deki üretim tesislerinde enerji, kaynak verimliliği yatırımları ve Ar-Ge altyapısında kullanmak üzere yaklaşık 1 milyar Türk lirası (TL) tutarında kredi anlaşması imzalandığını hatırlattı. Türk şirketlerine TL cinsinden finansman sağlandığını belirten Chakrabarti, “Son olarak, İstanbul’da bir metro hattı için sendikasyon kredisi yoluyla yatırım yapacağımızı açıklamaktan gurur duyuyorum” dedi. Chakrabarti, 2020 yılına ilişkin Türkiye’deki yatırım planlarına değinirken, “Daha fazla yatırım çekilmesi için daha çok reformun yapılması gerekiyor. Çoğu şey, 2020’de ekonomik reformların ne derece gerçekleştirileceğine ve ekonominin dengelenmesine bağlı olacak. Biz (önümüzdeki dönemde) Türkiye’de daha iyi bir büyüme bekliyoruz. (2020 yılı için) 1 milyar Euro’luk yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz” dedi.