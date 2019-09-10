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Türkiye’ye yatırım için elimizden geleni yaparız

EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, söylentilerin aksine Türkiye’ye bağlılık mesajı verdi. Chakrabarti “Türkiye’ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlıyız. Politik, ekonomik hava koşulları nasıl olursa olsun Türkiye’de yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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Bir süre önce Türkiye’ye kredi vermeyi durduracağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ‘Türkiye’ye yatırıma devam’ sözü verdi. Suma Chakrabarti, yaptığı açıklamada, EBRD’nin, 2019’da şu ana kadar Türkiye’de toplam 550 milyon Euro seviyesinde yatırım yaptığını söyledi. Chakrabarti, “Bu yıl da 1 milyar Euro’ya yaklaşacağımıza büyük oranda eminim. Türkiye’nin son 12-18 aylık dönem içerisinde içinden geçtiği ekonomik meseleler düşünüldüğünde, bu çok iyi bir çabadır ve neler yapılabileceğini göstermektedir” dedi. 

ÖNEMLİ BİR ÜLKESİNİZ

Türkiye’nin EBRD’den emin olabileceğini ifade eden Chakrabarti, “Türkiye’nin her zaman güvenebileceği bir dostu var. Politik, ekonomik hava koşulları nasıl olursa olsun Türkiye’de yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkenin inanılmaz büyük olan potansiyelini gördük. Biz bu başarı hikayesinin bir parçası olmak istiyoruz.” diye konuştu. Türkiye’ye tamamen ve uzun vadeli olarak bağlı olduklarını belirten Chakrabarti, “Hiç kimsenin aklında EBRD’nin Türkiye’deki ilerleyişine ilişkin bir  şüphe olmasın. Türkiye’ye son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11.5 milyar  Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. Geçen yıl 1 milyar avroluk daha yatırım  yaptık. Türkiye, bizim için had safhada önemli bir pazar.” ifadelerini  kullandı.       

İYİ BİR DÖNEM 

Suma Chakrabarti, rakamların ötesinde Türkiye’de yapılan  yatırımların niteliğinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak, yakın zamanda Migros tahvil ihracına finansman sağlandığını,  Arçelik ile Türkiye’deki üretim tesislerinde enerji, kaynak verimliliği  yatırımları ve Ar-Ge altyapısında kullanmak üzere yaklaşık 1 milyar Türk lirası (TL) tutarında kredi anlaşması imzalandığını hatırlattı. Türk şirketlerine TL cinsinden finansman  sağlandığını belirten Chakrabarti, “Son olarak, İstanbul’da bir metro hattı için sendikasyon kredisi yoluyla yatırım yapacağımızı  açıklamaktan gurur duyuyorum” dedi. Chakrabarti, 2020 yılına ilişkin Türkiye’deki yatırım planlarına değinirken, “Daha fazla yatırım çekilmesi için daha çok  reformun yapılması gerekiyor. Çoğu şey, 2020’de ekonomik  reformların ne derece gerçekleştirileceğine ve ekonominin  dengelenmesine bağlı olacak. Biz (önümüzdeki dönemde) Türkiye’de daha  iyi bir büyüme bekliyoruz. (2020 yılı için) 1 milyar  Euro’luk yatırım yapılabilir diyorum. Fakat umuyorum ve düşünüyorum, bundan fazlasını da yapabiliriz” dedi.   

Türk ekonomisi resesyonu geride bıraktı

EBRD Başkanı Chakrabarti, Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:   “Hükümetin ve Merkez Bankasının yaptıkları,  sıkılaştırma politikası, doğru yönde büyük bir fark yarattı. Tabii bu  sıkılaştırma, ekonominin yavaşlamasına neden oldu. Fakat yavaşlamak  zorundaydı da... Bence artık Türk ekonomisinin resesyonu geride bıraktığını  görebiliriz. Türkiye, yeniden büyümeye doğru ilerliyor. Bu son derece  cesaret verici. Enflasyonun ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu çok  iyi. Ayrıca, cari açık da ortadan kalkıyor ve TL toparlanıyor.  Bu sağlıklı bir durumun göstergesi.” Türkiye ekonomisinin ilerlemesi için politika  yapıcılar, hükümet ve Merkez Bankasının istikrarlı bir politika  çerçevesi uygulamasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Chakrabarti, “Hükümetin geçen yıl sunduğu ekonomi  programını çok beğendim. Programdaki yapısal reformların uygulandığından  emin olmamız gerekiyor. Ben de daha hızlı büyüme kaydedileceğini  düşünüyorum. 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Tahminlerimizi kasım ayında açıklayacağız. Bu, şu andaki tahminimiz. Biz  oldukça iyimseriz” şeklinde konuştu.      

Uzun vadeli görünüm her zaman iyi olacak

Suma Chakrabarti, uluslararası yatırımcıların sıklıkla kendisine  Türkiye’nin uzun vadeli görünümünü sorduklarını ifade ederek,  “Ben onlara hep ‘Türkiye ekonomisinin son derece çeşitliliğe sahip  bir ekonomi olduğunu’ söylüyorum. Şu anda piyasalarda zorluk olsa bile  Türkiye’nin uzun vadeli görünümü her zaman iyi olacaktır.” dedi. Türkiye’de 2019’dan başlayarak yeni bir 5 yıllık stratejiyi uygulamaya başladıklarını belirten Chakrabarti, bu stratejide; finans  sektörünün direncinin artırılması, bilgi teknolojileri ve inovasyon  alanlarında risk sermayesinin çekilmesi, kadının iş gücüne katılımının  artırılması ve yeşil enerjiye geçişin sağlanması gibi temel öncelikli  alanların sıralandığını söyledi. EBRD Başkanı Chakrabarti, Türkiye’nin, EBRD için yeni projelerin denendiği ve  eğer işe yarıyorsa başka yerlerde de uygulandığı bir laboratuvar olduğunu aktararak, “Türkiye’de iş yapmanın güzelliklerinden biri de bu... Türkiye’de daha çok  kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ile projeler yapmak istiyoruz. Yerel  para birimi cinsinden sermaye piyasasının geliştirilmesine yardımcı  olmak istiyoruz.” dedi.       

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