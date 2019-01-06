'Türkiye’ye yatırım yapan pişman olmaz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da PepsiCo ve Tirsan Kardan fabrikalarının açılışını yaptı, iş dünyasına önemli mesajlar verdi:

GÜVENLİ LİMANIZ: Yalan yanlış bilgilerle, manipülasyon amacı taşıyan masa başı haberlerle Türk ekonomisi üzerinde soru işaretleri oluşturulmaya çalışılan bir dönemde böylesi bir yatırımın hizmete girmesi takdire şayandır. Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun 6’ıncı üretim tesisini Manisa’da inşa etmesi hem şehre hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir tezahürüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. Türkiye ekonomisi, çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.

İHRACAT HEDEFİ: İhracatımızın 36 milyar dolardan yaklaşık 5 kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması işte bu ilginin neticesidir. Tabii bunu yeterli bulmuyoruz onu söyleyeyim. Tabii Ticaret Bakanım biraz üzülüyor ama üzülmeyeceksin değil mi? 168,1 milyar dolara ulaştık, tabii biz hedefi bu yıl 170 olarak koymuştuk ama bu açığı da telafi edeceğiz, şimdi daha fazla olacak inşallah herhalde önümüzdeki yıl 200’ü aşarız. Benim hedefim bütün bakanlara hedef vermektir, yoksa ben gider bakan olurdum. Biz hedef vereceğiz, bakanlarımız da dünya kazan kendileri de kepçe olacak ve dalıp, dalıp çıkacaklar her yere.

YABANCI YATIRIMCI: Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak ülkemizin potansiyeline inanan uluslararası şirketlere de aynı şekilde muamele ediyoruz, edeceğiz. Türkiye, Kasım 2002’den Ağustos 2018’e kadar 202 milyar dolara yakın uluslararası yatırım çekti. Bu bir öz güven olsun. Yatırımcı şunu arar, bir ülkede güven varsa, istikrar varsa oraya gelir yatırımı yapar.

GÜNEYDOĞU: Güneydoğu’ya gitmiyor yatırımcı, neden? Terör olduğu için gitmiyor. Güneydoğu Anadolu bölgemiz, inşallah orayı arındırıyoruz, terörden arındığında küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Göreceğiz bugünleri ve o zaman tabii ki terörün de esamesi inşallah okunmayacak.

EN GÜVENLİ ÜKE: Ülkemiz, yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biridir. Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek.

İSTİKRAR ŞART: İşte bir yerde istikrar varsa, demokrasi varsa, hukuk devleti tüm kurum ve kurallarıyla işliyorsa oranın gelişmesinin önünde de hiç kimse duramaz. Türkiye›nin son 16 senede elde ettiği zaferlerin sırrı buradadır.”

TAVİZ VERMEYİZ: On yıllardır Türkiye’nin PKK terörü ile mücadelesine laf söyleyenler bugün DEAŞ’ın kanlı eylemleri karşısında en sert tedbirleri almaktan çekinmiyor. Bizi eleştirdikleri, bizi itham ettikleri ne varsa bugün katbekat fazlasını kendileri yapıyorlar. Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek.