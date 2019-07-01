Türkiye’ye yatırım yapıp pişman olan yok  

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo temasları sırasında Japon İşadamlarına seslendi. Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından düzenlenen organizasyona katılan Erdoğan, Türkiye’nin güçlü pazarı, nitelikli iş gücü, stratejik coğrafi konumu gelişmiş ulaşım haberleşme ve enerji ağıyla Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi.

TAM DESTEK VERİYORUZ

Japonya’da özellikle yatırımcılar nezdinde güvenlik hassasiyetinin çok üst düzeyde olduğunu bildiğini ifade eden Erdoğan, “Ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelen bazı olayların ve özellikle Batı medyasındaki maksatlı haberlerin de etkisiyle Japon dostlarımızın ülkemize gelme noktasında hala çekinceleri olduğunu da duyuyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Bizler uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere diğer kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİMİZ ARTMALI

Recep Tayyip Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai’nin onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de halihazırda 200’ün üzerinde Japon sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Japon yatırımcıların Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmalarını, mevcut yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım miktarını daha artırmalarını istiyoruz. Japonya’ya ihracatımız yaklaşık 480 milyon dolarda kalırken ithalatımız 4 milyar doları aşmıştır. İkili ticaretimizi de daha dengeli bir yapıya kavuşmalı” dedi.