Türkiye'ye yeni petrol müjdesi an meselesi: O iki ile işaret edildi

Anadolu Yayıncılar Birliği Sohbet Toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aralarında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Güler, iki ilde daha petrol keşfi için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bakan Güler açıklamasında, "Gabar'daki petrol ciddi bir boyuta ulaştı. Şimdi Cudi var, Kato'da çok daha büyük bir rezervin olduğu değerlendiriliyor. Hakkâri'de de petrol arama faaliyetine başlandı. İnşallah oradan da ümitliyiz. Şimdi Siirt'e, Van'a da bakılıyor. Özellikle Enerji Bakanımız genç ve çok enerjik, onun da enerjisiyle inşallah gelecekte ülkemizin doğal kaynaklarının bu milletin çocuklarının menfaatine kullanılması için her türlü çalışma yapılıyor, gerekli ortam oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

TERÖRDEN TEMİZLENEN GABAR'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda petrol rezervi keşfedilen ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) alınan bilgiye göre, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin, toplam "yerinde petrol rezerv" miktarının yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervin ise yaklaşık 600 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, günlük petrol üretimi 1999'da yaklaşık 59 bin varil iken 2020'de 64 bin varile, 2021'de 69 bin varile ve 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı.

Yapılan keşifle birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen yıl eylül ayında petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, İdil'de 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verilmiş, 13 Eylül 2022'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlenmişti.

Gabarda keşfedilen petrol kuyusuna adı verilen Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olmuştu.