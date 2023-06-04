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Ekonomi

Türkiye'ye yönelik Schengen engeline Karayipler formülü

Türk iş dünyası Avrupa'nın Schengen yaptırımlarına karşı yeni pasaport arayışını hızlandırdı. 188 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Karayip ülkelerine yatırım yaparak, vatandaşlık almaya çalışan iş insanları, bu yolla vize engelini de aşmış oluyor.

Sabah4 Haziran 2023 Pazar 07:38 - Güncelleme:
Türkiye'ye yönelik Schengen engeline Karayipler formülü
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Avrupa Birliği (AB), 2023 yılı itibarıyla Türkiye'ye en ağır Schengen yaptırımlarını uygulamaya başladı. İngiltere, ABD ve Kanada hatta Çin'de de benzer sıkıntılar yaşanıyor. Sanatçısından işadamına kadar uzanan tablo ekonomik ve sosyolojik olarak birçok soruna neden olmaya başladı. Hal böyle olunca birçok işadamı çareyi alternatif pasaport arayışında buldu. 100 bin dolardan başlayan Karayipler vatandaşlık programları ile Avrupa, ABD Çin ve hatta İsrail'e vizesiz girmek mümkün. Bu programlara Türkiye'den yoğun ilgi başladı.

185 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ

Sabah'ın haberine göre; Henley&Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, yaşanan vize krizinin vatandaşlık programlarının önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, "Malta vatandaşlığı ile Amerika da dahil olmak üzere 185 ülkeye vizesiz girebiliyorsunuz. Avusturya vatandaşlığı programı ile 188 ülkeye, St. Kitts ve Nevis, Grenada, Antigua ve Barbuda, St. Lucia ve Dominica gibi Karayip ülkelerinin vatandaşlıkları ile İngiltere ve schengen bölgesine vizesiz girebiliyorsunuz. Küreselleşen dünyada ekonomik, siyasi ve salgınlar gibi bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamak artık bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı.

  • Karayip
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