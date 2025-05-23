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Ekonomi

Türkiye'ye ziyaretçi akını: Alman turistler zirvede

Türkiye bu yılın ilk 4 ayında toplam 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçiyi ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya olurken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,32 artış yaşandı. Türkiye'ye nisan ayında gelen Alman ziyaretçi sayısı 571 bin 42 oldu.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2025 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Türkiye'ye ziyaretçi akını: Alman turistler zirvede
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Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9'unu yabancılar 2 milyon 154 bin 75'ini de yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.

Almanya'yı 977 bin 152 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Bulgaristan ve İngiltere de sırasıyla en çok ziyaretçinin geldiği diğer ülkeler oldu.

ALMANYA NİSAN AYINDA DA ZİRVEDE

Türkiye'nin nisan ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artış ile 3 milyon 900 bin 546 oldu.

Türkiye'yi nisan ayında tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında İngiltere ve Almanya dikkat çekti.

En çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya olurken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,32 artış yaşandı. Türkiye'ye nisan ayında gelen Alman ziyaretçi sayısı 571 bin 42 oldu.

Rusya Federasyonu'nun 375 bin 820 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada 373 bin 922 kişiyle üçüncü sırayı paylaşan İngiltere'de yüzde 13,27 artış oranına ulaşıldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti.

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