Türkiye'yi dünyada 1 numara yapacak dev projede kritik aşama: Tam 700 ton

AA 3 Eylül 2021 Cuma 18:53 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 18:53

Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü için üretilen son tabliye bloku şantiye alanına ulaştırıldı.

Köprünün ağırlığı 105 bin tonu bulan kalıcı çelik yapılarının imalatlarını gerçekleştiren ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun sonuncusu, şirkete ait GMK-1 isimli özel gemiye yüklendi.

Gölcük'teki tesisten gemiyle 31 Ağustos'ta yola çıkan son tabliye, bu sabah Gelibolu'daki şantiye alanına ulaştı.

1500 metrekarelik dev Türk bayrağıyla aydınlatılan tabliye bloku, çalışmaların devamı itibarıyla yerine monte edilecek.

Her biri 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliyelerin montajının ay sonu bitirilmesi planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi yerel istihdama da katkıda bulunacak

Tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü Türkiye'ye kazandıracak ve 18 Mart 2022'de hizmete girmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde ortalama 5 bin personel çalışıyor.

İşletmeye açılması ile Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine ivme kazandıracak projenin özellikle Çanakkale ve çevre iller başta olmak üzere, yerel istihdam açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.