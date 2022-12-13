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Ekonomi

Türkiye'yi enerjide merkez yapacak yeni adım: Büyük kazanımlar elde edeceğiz

Türkiye'yi enerjide merkez yapacak önemli bir adım daha atılıyor. Bu stratejik adım, Türkiye'nin enerjideki kilit rolünü daha da güçlendirecek. Türkmenistan doğal gazının uluslararası pazara Türkiye üzerinden taşınması gündeme geldi. Kritik iş birliği için gözler bu hafta yapılacak Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde olacak.

TRT Haber13 Aralık 2022 Salı 08:18 - Güncelleme:
Türkiye'yi enerjide merkez yapacak yeni adım: Büyük kazanımlar elde edeceğiz
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Türkmen doğal gazının Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara açılması gündemde. Projenin Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olabileceği belirtiyor. Uzmanlar, bu süreçte Türkiye'nin de büyük kazanımlar elde edeceğine dikkati çekiyor. Konuya ilişkin somut adımların ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'nde atılması bekleniyor.

Türkiye'yi enerjide merkez yapacak önemli bir adım daha atılıyor. Türkmenistan doğal gazının uluslararası pazara Türkiye üzerinden taşınması gündemde. Türkmenistan dünyaki en büyük 4'üncü doğal gaz rezervine sahip. Bu nedenle Türkmen gazının Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olabileceği vurgulanıyor.

Bu stratejik adım, Türkiye'nin enerjideki kilit rolünü daha da güçlendirecek. Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşınması projesi ilk olarak temmuzda Aşkabat'ta toplanan hükümetler arası karma komisyonda ele alındı.

Kritik iş birliği için gözler bu hafta yapılacak Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde olacak.

"AVRUPA'NIN ENERJİ SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan TESPAM Genel Sekreteri Neşat Gündoğdu, şunları kaydetti;

Türkmen gazı ilk adım olacak, ardından İran gazının Avrupa'ya sevki hatta Irak Kerkük sahasında gaz rezervi var. Bunun Avrupa'ya sevki konusunda ciddi adımlar gelebilir. Türkiye'nin dünyadaki ağırlığı artacaktır. Ekonomik getirisi oldukça fazla olacaktır. Türkiye çok büyük kazanımlar elde edecektir. Türkiye'nin hub olduğu, enerji üssü olduğunu Avrupa için vazgeçilmez bir ülke olduğunu göreceğiz.

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