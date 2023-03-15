Türkiye'yi işaret etti: Hidrokarbon zenginliğimizi paylaşmaya hazırız

Türkmenistan'da üç yeni sağlık merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Eğitim Spor ve Sağlıktan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amanneperov, sağlık merkezlerini inşa edecek olan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Törende konuşan Berdimuhamedov, hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün burada ülkemde aynı anda üç modern tıbbi kurumun, uluslararası onkoloji, pediyatri ve diş sağlığı merkezinin temelini atıyoruz. İnsan sağlığına yatırım devletimizin sağlık politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Toplumumuzun ve devletimizin en büyük değeri insan sağlığıdır. Sağlıklı toplum sağlıklı devletin temelidir ilkesiyle bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz."

Halkın sağlığı için çalışmalara etkin şekilde devam edeceklerini söyleyen Berdimuhamedov, "Yakın zamanlarda diğer vilayetlerimizde de onkoloji hastaneleri, viroloji merkezleri ve tıp meslek yüksekokulları inşa edeceğiz." dedi.

Berdimuhamedov, uzun yıllar Türkmenistan'da faaliyet gösteren ve sağlık, enerji, tekstil ve inşaat gibi alanlarda başarılı çalışmalara imza atan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'a teşekkür etti.

Bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletlerde onaylandığında ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkmenistan'ın hidrokarbon zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığının da altını çizen Berdimuhamedov, "Türkmenistan olarak amacımız bu hidrokarbon zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmak. Her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır." dedi.

Daha sonra Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkmenistan'da modern sağlık merkezleri, çok amaçlı hastaneler, çağdaş ilmi-klinik merkezler, sanatoryumlar inşa edildiğine dikkati çekerek insan sağlığının korunmasının Türkmenistan'da devlet politikasının öncelikli yönlerinden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda Türkmenistan'da ulusal ekonominin tüm sektörlerinde olduğu gibi sağlık alanında da geniş çaplı yatırımların yapıldığını aktaran Çalık, "Bunun sonucu olarak da hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde, kaliteli tıbbi hizmet sunumunda, ileri yöntemlerin ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesinde güzel sonuçlar alınıyor. Türkmenistan'ın sağlık ve ilaç sanayi sistemini tamamen dönüştüren bu muazzam çalışmalar nüfusun sağlık durumunu önemli ölçüde değiştirdi, ortalama yaşam süresinin artmasını sağladı." şeklinde konuştu.

Yeni inşa edilecek sağlık merkezleri hakkında bilgi veren Çalık, "Bugün burada temelini attığımız 500 yataklı uluslararası onkoloji klinik merkezinin, 160 yataklı uluslararası çocuk sağlığı merkezinin ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Türkmenistan'da müteahhit olarak bulunmaktan, sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktan dolayı derin memnuniyet duymaktayız." dedi.

Modern ve en güncel teknoloji ile donatılmış 500 yatak kapasiteli Uluslararası Onkoloji Merkezi, 160 yatak kapasiteli Uluslararası Pediatri Merkezi ve Stomatoloji Merkezi Çalık Holdinge ait GAP inşaat tarafından 2026'da Türkmenistan Sağlık Bakanlığına teslim edilecek.