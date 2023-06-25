Türkiye'yi örnek gösterdiler: ''Nükleer Rönesans''ın dışında kaldık

Yunan basını, Atina hükümetini nükleer gelişmelerin dışında kalmakla suçladı. "Avrupa'daki "Nükleer Rönesans" Yunanistan'ı dışarıda bıraktı" başlıklı analiz yazısında nükleer enerjide adım atılmaması sert dille eleştirildi.

Nükleer enerjinin Çernobil, Fukuşima gibi yıkımlarla anılmasının yanlış olduğu belirtilen yazıda, "Birçok ülke için nükleer enerji, elektrik ihtiyaçlarının ciddi bir bölümünü karşılayan bir gerçeklik. Bugün 32 ülkede toplam kurulu gücü 391,7 GW olan 436 nükleer reaktör ticari işletmede olup, üretimleri dünya elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılamaktadır." ifadeleri yer aldı.



59 yeni nükleer reaktörün yapım aşamasında olduğu kaydedilirken Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da 6 nükleer enerji santralinin faaliyette olduğu yazıldı.



TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİLER: "NÜKLEER RÖNESANS"IN DIŞINDA KALDIK

"Nükleer tesis" statüsüne kavuşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin 2023 yılın sonunda hizmete girecek olması da analiz yazısında yer aldı.

Akkuyu santralinin tüm ünitelerinin 2028 yılına kadar kademeli olarak hizmete girerek elektrik üretiminin gerçekleştirileceği vurgulandı.

Nükleer enerjinin temiz enerji üretimindeki rolünün önemine işaret edilen analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;



Yunanistan'da nükleer enerjinin kullanılması konusunda gelmiş geçmiş bütün hükümetler tamamen olumsuz bir tutum benimsemişler ve aslında önemli bilimsel araştırmalar veya ekonomik-teknik değerlendirmeler yapmamışlardır. Herkes bazı gerçekleri atladı.

Son yıllarda komşu ülkelerden net elektrik ithalatının önemli ölçüde arttığına dikkat edilmelidir.

Bağımsız araştırmacıların tahminlerine göre, yukarıdaki ithalatın en az %60'ı komşu ülkelerin nükleer santrallerinden yapılan ucuz üretim sayesinde yapılmıştır. Dolayısıyla Yunanistan nükleer enerjiye karşı olmasına rağmen nükleer santrallerin ürettiği elektriği büyük miktarlarda ithal etmekten çekinmiyor. Açıkçası bu hikayede bir şeyler doğru gelmiyor. Yunanistan'da bazılarının devekuşu gibi davranmayı bırakıp nükleer enerjinin gerçeğiyle yüzleşme zamanı geldi. Nükleer enerji, önümüzdeki yıllarda dünya çapında enerji sisteminin karbondan arındırılmasında şüphesiz önemli bir rol oynayacak