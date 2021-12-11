Milliyet 11 Aralık 2021 Cumartesi 07:57 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 08:07

Türkiye, turistler için sağlık cenneti olma yolunda ilerliyor. Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu belirterek, sağlık turistinin, normal turiste göre ülkeye 7 kat daha fazla para bıraktığını söyledi. Şahin, kur artışlarının gelen hasta sayılarını artıracağını ancak malzeme temininde, yatırım ve istihdam büyümesinde olumsuz etkilere de sebebiyet verebileceğini ifade etti. Milliyet'in haberine göre, Şahin, şunları söyledi:

"Çok ciddi ve nitelikli bir hastane ve yatak kapasitemiz var. Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilir bir ülke. Ücretlerimiz emsallerimize göre çok daha uygun. Sosyokültürel altyapımız dünyanın birçok ülkesi için yakın ve tanıdık. Sağlık turizmi için gelen hasta ve yakınları tedavi süreleri, öncesi ve sonrasında kültür, tatil ve eğlence turizmine de çok kolay ulaşabiliyor."

ORTALAMA 10 BİN DOLAR HARCIYORLAR

Şahin, sağlık turistinin ortalama olarak Türkiye'de 10 bin dolar para harcadığını aktararak, "Sağlık turistinin, normal turistten 7 kat daha fazla katkısı var" dedi. Şahin, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu belirterek, "Direkt ve dolaylı gelirlerle bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dövizdeki artışların yabancı hasta sayısını artıracağını söyleyen Şahin, "Ancak kur artışlarının en kısa zamanda durması gerekir. Aksi takdirde dalgalanmalar sektörde, malzeme temininde olumsuz etkiye neden olabilir" dedi.

662 BİN HASTADAN 1 MİLYAR $ GELİR

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ) verilerine göre, 2019'da Türkiye'den 662 bin 87 kişi sağlık hizmeti alırken, bu ziyaretçiler 1 milyar 65 milyon dolar gelir bıraktı. 2020'de Kovid - 19 salgını nedeniyle 388 bin 150 hasta geldi ve 548 milyon 882 bin dolar harcadı. 2021'in ilk çeyreğinde 370 bin 334 kişi sağlık hizmeti aldı ve buradan 704 milyon 262 dolar elde edildi.

Yabancı hastaların en çok tercih ettiği branşlar; kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak - burun - boğaz oldu.

'CAZİBE MERKEZİ OLACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 bütçesinin görüşmelerinde, Türkiye'nin sağlık turizminde bir cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğini vurgulamıştı. Türkiye'nin sağlık turizminde iddiasını sürdürdüğünü belirten Koca, 1346 sağlık tesisi ve 246 aracı kuruluşa Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verildiğini açıklamıştı.