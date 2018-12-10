Türkler dijital seyahati seviyor

Şirket teknolojinin seyahat deneyimlerini nasıl şekillendirdiğini, geliştirdiğini ve hızlandırdığını anlamak için 25 ülkede 16 bin 200’den fazla yolcunun katılımıyla Global Digital Traveller Research 2018 araştırması yaptırdı. Sonuçlar Türklerin, bir sonraki seyahatlerini araştırırken yüzde 72’sinin sesli arama kullandığını ve yüzde 88’inin sosyal medyada yayınlanan videoları ve fotoğrafları etkin bir şekilde incelediğini ortaya koydu. Seyahate çıkmayı planlayanların yüzde 26’sı, sosyal medyanın karar vermede en etkili mecra olduğunu düşünüyor. Türkiye’deki gezginlerin yüzde 63’ü de tüm seyahat düzenlemelerini, araştırma ve rezervasyonlarını akıllı telefonlarından yapma eğiliminde.