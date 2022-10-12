Türkler için tarihi olay! Sınırlar değişti: 1965'ten beri elinde tuttuğu toprağı komşuya devrettiler

Özbekistan-Kırgızistan, silahlı çatışmalara neden olan sınır sorununu yıllar sonra çözmeyi başardı. Türk dünyasında yaşanan tarihi olayda Özbekistan, tartışmalı arazilerinin büyük bir kısmını Kırgızistan'a devretmeyi kabul etti. Sovyetler Birliği'nden miras kalan bu tartışma tamamen kapanmış oldu.



Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde 4 bin 485 hektarlık alanda yer alan Kempirabad adlı baraj Özbekistan'da kalacak. Ancak, barajdaki suyun yönetimi iki ülkenin ortak yönetiminde olacak. Kırgızistan vatandaşların suya erişimi açık olacak. Kırgızistan'a toplamda 19 bin hektardan oluşan Gavasay, Kök-Serek, Bayastan, Ungar-Too, Kara-Beles, Ak-Tash ve Uzgen ve Suzak bölgeleri devredilecek.

Elchi Sosyo-Politik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Denis Berdakov, "Bu sınırda yaklaşık bir düzine tartışmalı bölge vardı. Yıllar süren müzakereler sonucunda, tartışmalı bölgelerin çoğu, yaklaşık 19.000 hektar, Kırgızistan'a gidiyor. Ve burada mevcut siyasi liderliği takdir etmeliyiz" dedi.



1965'TEN BERİ ELİNDE TUTTUĞU TOPRAĞI KOMŞUYA DEVRETTİLER

1991'de Sovyetler Birliği çöktüğünde pek çok komplikasyonun ortaya çıktığını dile getiren siyasilerin anlaşmayla büyük bir siyasi risk aldığını söyledi. Berdakov, "Kempir-Abad, 1965'ten beri Özbekistan'ın yetkisi altında. Şimdi su kullanımını düzenleyecek ortak bir komisyon oluşturuluyor" dedi. Berdakov, tanınmış bir dünya sınırının varlığının devlet egemenliğini önemli ölçüde güçlendirecek bir şey olduğunu kaydetti.

Özbekistan sınırının Kırgızistan için son derece önemli olduğunu vurgulayan Berdakov, "Kırgızistan'ın ciddi bir toprak kaybı olmadığı açık. Evet, Kempir-Abad rezervuarı hakkında ciddi sorular var, ancak ortak yönetim altında olacak. Bu bir büyük başarı. Konuyu inceleyenler, buradaki yaklaşımın son derece dengeli ve kasıtlı olduğunu anlayacaklardır. Çünkü on milyarlarca dolarlık projelerin uygulanması söz konusu. Kırgız-Çin-Özbek demiryolu, Tacikistan-Kırgızistan- Özbekistan-Çin doğalgaz boru hattı... Tüm Orta Asya'nın refahı tehlikede, olan bu. Bu belirsizlik sınırlar tarafından engelleniyor. Şimdi bu sorunu çözebileceğimiz noktaya geldik. Ama bundan vazgeçersek sorun, 5-10 yıl içinde koşullarımız çok daha kötü olacak. Bu nedenle, elbette stratejik çıkarlarımıza saygı duyarak şimdi karar vermeliyiz" dedi.