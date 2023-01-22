Türkler İtalya'da imzayı attı! Dünyadan talep yağıyor

MİB'den yapılan açıklamaya göre, Türk mücevher sektörüne ihracatta büyük itibar ve katkı sağlayacak anlaşmayı, Vicenzaoro Küresel Fuarlar Direktörü Marco Carnelio'nun da katıldığı törende Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ile CIBJO Başkanı Gaetano Cavalieri imzaladı.

MİB, ilk kez CIBJO gibi önemli bir uluslararası kuruluşa üye olarak Türkiye'nin küresel anlamda söz sahibi olmasını sağladı. Türkiye'nin en yüksek katma değerli ihracatına imza atan Mücevher İhracatçıları Birliği, bu üyelikle dünyanın mücevher sektöründe sözü geçen ülkeleri arasında yer aldı.

- "TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ, CIBJO'YA ÇOK DEĞERLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Burak Yakın, söz konusu anlaşmanın hem Türk mücevher sektörü hem de CIBJO açısından tarihi bir önemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli üretici ülkelerinden birisi olan Türkiye'nin üyeliği, CIBJO'ya çok değerli katkılar sağlayacak. Üyeliğin ayrıca Mücevher İhracatçıları Birliği'nin, dünyadaki önemine yakışır şekilde, uluslararası standartların belirlenmesinde, tüketici güveninin sağlanmasında, sürdürülebilirlik projelerinde söz sahibi olmasında önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en yüksek katma değerli ihracatına sahip olan Mücevher İhracatçıları Birliği, bu üyelikle mücevher sektöründe dünyada çok daha etkin sözü geçen ülkeler arasında yerini aldı."

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CIBJO Başkanı Gaetano Cavalieri de dünya mücevher sektörünün en önemli üreticilerinden birisi olan Türkiye'nin üyeliğinin, CIBJO'nun gücüne güç katacağını ve Türkiye'deki sektöre önemli katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.

Verilen bilgiye göre, CIBJO, dünya çapında özellikle pırlanta ve değerli taşlı mücevher alışverişinde kalite ve güvenlik standartlarını belirleyen çalışmalar yapıyor.