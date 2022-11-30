Türkler iyi yere dükkan açacak!

Türk ürünlerinin sergileneceği TURKPEXNJ23 fuarı, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenecek. 14-17 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek fuarla ilgili olarak düzenlenen toplantıda konuşan organizasyonun ev sahibi Expoleader USA CEO'su Issam Latif, fuarda mobilya ve aksesuarları, ev tekstili ve halı, zücaciye ve mutfak malzemeleri ile sağlık turizmi olmak üzere 4 büyük sektörü kapsayacağını belirtti.

"FUARDA TÜRK ÜRÜNLERİNİN TANITIMINI VE EKONOMİYE KATKISINI AMAÇLIYORUZ"

Fuar ile ilgili açıklamalarda bulunan TURKPEX Türkiye Genel Müdürü Ercüment Dursun, "Fuarda, sadece Türk firmaları ve ürünleri yer alacak. Tekstil ürünleri mobilya ürünleri, zücaciye ev eşyaları ürünleri sergilenecek. Bunun yanında sağlık turizm de olacak. 6 bin metrekare stant alanı olacak, yaklaşık 250 firma katılacak. ABD ve Türkiye arasında politik iş birlikleri zaten yapılıyor, bizleri hazır bir pazar bekliyor. Amerikan tüketicisi kaliteli ürüne yüksek fiyat verecek bilincine sahip. 5-6 bin civarında profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Sağlık turizmi kısmını nihai tüketiciye hitap edeceği için onu hiç saymıyoruz. Perakende bir satış olmayacak, B2B görüşmeleri yapılacak. Bu fuarda Türk ürünlerinin tanıtımını ve ekonomiye katkısını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

FUARDA 25 ÜLKEDEN KATILIMCI OLACAK

Türk ürünlerinin tanıtılacağı fuara, Kanada, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan yaklaşık 25 ülkeden ziyaretçi gelmesi için de geniş bir tanıtım kampanyası düzenliyor. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda bütün dünya tarafından dikkat çeken sektörü sağlık turizminin cazibesi de promosyon hizmetlerine eklendi.