Türkler Senegal’a olimpiyat kazandırdı

Senegal’in, 2022’de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları’na ev sahipliğini yapacak olmasında Türkiye’nin ve Türk yatırımlarının önemli payı bulunuyor. Yatırımların artması Senegal’in uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma şansını daha da arttırıyor” dedi. Türk Eximbank’ın da desteğiyle Türk yatırımcıların son yıllarda Senegal’de fuar alanı, otel, spor kompleksi, havalimanı, kongre merkezi ve hal kompleksi inşası gibi önemli yatırımlar yaptığını aktaran Sarr, Türkiye’nin Senegal ekonomisinde önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Ocak ayının ilk haftasında yine bir Türk yatırımı olan Uluslararası Hal Kompleksi’nin açılışının gerçekleştirileceğini belirten Sarr, kompleksin 110 milyon dolar değerinde bir proje olduğunu ifade etti. Sarr, 2020’de tamamlanması planlanan 50 bin kişilik stadın da Türk şirketi Summa İnşaat tarafından yapılacağını dile getirdi.

Erdoğan’a teşekkür etti

Türk firması Summa İnşaat Senegal’in başkenti Dakar’da yaptığı fuar merkezi hizmete açıldı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın kurdele kestiği açılışa, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da katıldı. Etkinlikte konuşan Sall “Türkiye Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum, bana Dakar’a yeni bir ziyaret gerçekleştirebileceğini söyledi. Türk firmalarının yeni projeleri yerinde görmek için gelecek” dedi.