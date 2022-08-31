Türkler vites artırdı! Türkiye'den İngiltere hamlesi

Yılda 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan Antalya, Isparta ve Burdur'da yurt dışı satışlarını artırmayı hedefleyen ihracatçılar, alternatif ürün ve pazar noktasında çalışmalara başladı.

Yaş sebze ve meyve, maden ve metaller, kimyevi maddeler, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri ile demir sektörlerinde 127 ülkeye ürün satan Batı Akdeniz'de gerek ürün çeşitliliğini gerekse miktarını artırmak için yurt dışı heyet ziyaretleri hızlandı.

2022'de ilk olarak Dubai'ye giden ihracatçılar, ardından Güney Afrika ve İngiltere'ye ticari heyet gezisi düzenledi.

- "TİCARİ ZİYARETLER VERİMLİ GEÇİYOR"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Güney Afrika'ya mermer, İngiltere'ye ise ağaç ve orman ürünleri için gittiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Güney Afrika'dan mermer ile ilgili, İngiltere'den de ağaç ve orman ürünleri ile ilgili talepler gelmeye başladı. 1-2 ay içerisinde yurt dışı satışlarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Maden mermer sektöründe yılın 7 ayında 310 milyon 608 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Çavuşoğlu, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe de yaklaşık 179 milyon dolarlık bir satış gerçekleştiğini kaydetti. Çavuşoğlu, yeni açılımlarla bölgenin her iki sektördeki ihracatının önemli ölçüde artacağına inandıklarını ifade etti.

Bölgenin özellikle yaş sebze ve meyve ile maden sektöründe çok aktif olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bölgenin yüzde 50 ihracatını söz konusu iki sektörün oluşturduğunu bildirdi.

Yeni pazarlarla bölgenin potansiyelini oluşturan ürünlerin ihracatında önemli bir artış hedeflediklerini aktaran Çavuşoğlu, ileriki günlerde İtalya, İspanya, Moskova, Tayland, Hindistan gibi ülkelere de ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti. Bölge olarak çok aktif çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, hem fuarlara katıldıklarını hem de ticari ziyaretlere ara vermediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Batı Akdeniz olarak bu yıl 127 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. 10 binin üzerinde kayıtlı, 2 bin 500'ün üzerinde de aktif üyeye sahip olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, gelecek yıl hem ihracat yapan üye sayısını hem de ihracat miktarını artırmak istediklerini bildirdi.