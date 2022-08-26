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Ekonomi

Türkler zoru başardı! Dünya markasıyız: ABD'yi solladık

Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı. Türkiye, 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'nde bir yıllık aranın ardından 42 firmayla tekrar ikinci sıraya yükseldi. Buna göre, Çin 79 firma ile listede ilk sırada bulunurken Türkiye 42 firmayla ikinci, ABD 41 firmayla üçüncü sırada yer aldı. TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen zoru başardığını belirterek '42 firmamızın 2022 yılı ENR listesinde yer almasının gururunu yaşıyoruz. 'Türk müteahhitliği' dünyada bir marka haline gelmiştir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 12:02 - Güncelleme:
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nin 2022 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

TÜRKİYE ABD'Yİ SOLLADI

Buna göre, Çin 79 firma ile listede ilk sırada bulunurken Türkiye 42 firmayla ikinci, ABD 41 firmayla üçüncü sırada yer aldı.

Küresel pazardaki daralmaya karşın, Türk müteahhitlerin gelirlerindeki artış ayrıca öne çıktı. Kovid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaştığı ve yükselen petrol fiyatlarının öne çıktığı 2021'de Türkiye, performansını artırarak listedeki sıralamada geçen yıl ABD'ye bıraktığı ikinciliği geri aldı.

2 TÜRK FİRMASI EN BÜYÜK İLK 50 ARASINDA

Türk firmaları, 20,4 milyar doları tutarında gelirle, listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan yüzde 4,4'ten yüzde 5,1'e yükseltti. Böylece Türkiye, uluslararası gelirlere göre 2022 listesinde bir sıra yükselerek 7'nci oldu. Türkiye bu rakamla İngiltere, Avusturya ve Japonya'nın önünde yer aldı. Müteahhitlik firmalarının 2021 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 8 oldu. İki Türk firması ise ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri 2021'de ağırlıkla Rusya dahil Avrupa (8,8 milyar doları), Orta Doğu (5,6 milyar dolar), Afrika (3 milyar dolar) ve Asya (2,5 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

TÜRKLER ZORU BAŞARDI: DÜNYA MARKASIYIZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen zoru başardığını ve söz verdiği üzere küresel devler liginde ülkenin adını yeniden ikinci sıraya taşıdığını belirterek "42 firmamızın 2022 yılı ENR listesinde yer almasının gururunu yaşıyoruz. 'Türk müteahhitliği' dünyada bir marka haline gelmiştir. Müteahhitlerimiz, uluslararası standartlarda, zamanında ve uygun maliyetlerle iş yapma kabiliyetleri, zor ve riskli coğrafyalarda sahip oldukları iş deneyimi ve iş birliği geliştirme becerileriyle uluslararası inşaat sektöründe öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜRESEL İNŞAAT PAZARINDAN ALDIĞIMIZ PAYDAKİ ARTIŞ DA SEVİNDİRİCİDİR"

Geleneksel pazarlarda sorunların sürdüğü ve finansman ihtiyacının arttığı bir dönemde bu başarının kazanılmasının ayrıca önem taşıdığını işaret eden Eren şunları kaydetti:

"Küresel inşaat pazarından aldığımız paydaki artış da sevindiricidir. Geçen yıl salgının belli ölçüde kontrol altına alınması ve petrol fiyatlarında görülen artışın etkisiyle yurt dışında 31 milyar dolarlık yeni proje büyüklüğüne ulaşmış, bu doğrultuda yıllık yeni proje hedefimizi kısa vadede 30 milyar dolar olarak revize etmiştik. Ancak 2022 yılının henüz başında Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsıldık. Yaşanan insanlık dramının sona ermesi en büyük dileğimizdir. Savaş nedeniyle bölgesel iş kaybının yaşanması da kaçınılmazdır. Yüksek seyreden petrol fiyatları ile Körfez ülkeleri ile ısınan siyasi ilişkiler ise sektörümüzü destekleyebilecek olup küresel inşaat sektörünün ilgi odağı haline gelen Sahraaltı Afrika pazarında rekabet için finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer öne çıkan hedefimiz, gerekli düzenlemelerin yapılması halinde yurt dışı projelerimizde istihdam edilen Türk işgücü sayısının mevcut 35 binler seviyesinden 100 bine yükseltilmesidir."

Öte yandan 2020 ve 2021 yılında ENR listelerine giren müteahhitlik firmalarına ödülleri 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren Türk müteahhitlik firmalarının isimleri şöyle:

FİRMA LİSTESİ

2021 yılı listesi sıralamasındaki yeri

2020 yılı listesi sıralamasındaki yeri

1

RÖNESANS

24

28

2

LİMAK

50

56

3

YAPI MERKEZİ

58

68

4

ENKA

59

70

5

ANT YAPI

62

57

6

TEKFEN

76

80

7

ONUR

82

92

8

ESTA

93

115

9

ALARKO

108

165

10

TAV

110

101

11

SEMBOL

111

133

12

MAPA

114

**

13

ÇALIK ENERJİ

117

157

14

ASLAN YAPI

118

125

15

GÜLERMAK

120

122

16

KUZU

125

136

17

NUROL

129

102

18

SUMMA

130

203

19

ESER

144

145

20

YÜKSEL

146

144

21

MAKYOL

151

185

22

İLK

159

158

23

CENGİZ

161

206

24

KOLİN

162

137

25

METAG

165

188

26

GAP

168

162

27

ÜSTAY

171

198

28

MBD

175

212

29

POLAT YOL

177

163

30

DEKİNSAN

178

168

31

YENİGÜN

192

201

32

TEPE İNŞAAT

196

183

33

GURBAG

207

181

34

IC İÇTAŞ

208

151

35

FEKA

210

215

36

BAYBURT GRUP

215

**

37

STFA

219

238

38

SMK

223

223

39

NATA

224

205

40

İRİS

231

222

41

ZAFER

242

**

42

DOĞUŞ

243

239


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