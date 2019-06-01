Türklerden Hindistan donanmasına 5 gemi 

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 5 gemiyi kapsayan 2.3 milyar dolarlık ihalede tercih edildi. Ürettiği deniz platformlarıyla Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katan Türk tersaneleri, tasarım ve üretim konusunda geldikleri seviyeyle uluslararası başarılara imza atıyor. Alınan bilgiye göre, askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı.

8 YILLIK BİR SÜREÇ VAR

SAHA İstanbul üyesi TAIS, proje kapsamında yerel bir tersaneyle birlikte gemilerin üretimini Hindistan’da gerçekleştirecek. TAIS, projede tersanenin modernizasyonu, gemilerin tasarımı, mühendislik hizmetleri, üretimin planlanması ve yönetilmesi, gemi inşa malzemeleri şartnamelerinin hazırlanması, ana malzemelerin sağlanması görevlerini üstelenecek. Kazanılan ihalenin kontratını pilot tersane olarak TAIS kurucu ortaklarından Anadolu Deniz İnşaat Kızakları imzalayacak. Toplam değeri 2,3 milyar dolar olan ihale için 8 yıllık bir süreç öngörülüyor. Proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenen görevler oranında paylaşılacak. İhale görüşmelerine katılan TAIS Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Üst Yöneticisi Süalp Ürkmez ve TAIS Genel Müdürü Doğan Beşcan, değerlendirmelerde bulundu.

BURASI ZOR BİR PAZAR

TAIS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan’ın yönetiminde olduğu Sedef Tersanesi’nde Türkiye’nin helikopter ve uçak gemisi TCG Anadolu’nun, Yönetim Kurulu Başkanvekili Demir Koloğlu’nun Üst Yöneticisi olduğu Sefine Tersanesi’nde ise Türkiye’nin Denizde İkmal ve Destek Gemisi’nin üretimini sürdüklerini belirten Ürkmez, Anadolu Tersanesi’nde TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve 8 çıkarma gemisinin Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edildiğini söyledi. Ürkmez, yine Anadolu Tersanesi’nde Katar Deniz Kuvvetleri için 2 eğitim gemisi üretiminin devam ettiğini bildirdi. Bu sorumlulukların yanında özellikle yurt dışı pazarlara yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Süalp Ürkmez, “Dünyanın en zor pazarlarından birinde, en büyük global rakiplere karşı, tasarım yeteneklerimiz, teknik yeterliliğimiz, kararlılık ve cesaretimizle bu ihaleyi kazandık” dedi.Doğan Beşcan da bir marka yaratma vizyonu doğrultusunda kurulan TAIS’in ilk önemli projesine başlamasının gururunu yaşadıklarını söyledi.