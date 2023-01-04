Türklerden Suudi Arabistan hazırlığı

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve ihracat hacminin hızla artırılması amacıyla gerçekleştirilecek fuar için Türk ihracatçıları hazırlıklara başladı.

Sınırlı bir süre için başvuruların alınmaya devam edileceği ve Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu ile Riyad Ticaret Odası tarafından desteklenen fuara 10 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Fuar; endüstriyel ürünler, ambalaj, ev yaşam, mobilya, gıda, tarım, kozmetik, temizlik, ilaç, medikal, tekstil, moda, yapı malzemeleri ve hizmet başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katılımına açık olarak düzenleniyor.

Suudi Arabistan tarafından 2020'den itibaren ülkenin ihraç ürünlerine uygulanan çeşitli kısıtlamaların kaldırılmasıyla ihracatın eski boyutlarına ulaşması hedefleniyor.

- "FUAR KATILIMCILARINA EN YÜKSEK ORANDA DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Koordinatör Başkanı Adil Pelister, fuarın iki ülke arasındaki ihracat potansiyelini artıracak çok önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2019 yılında Suudi Arabistan'ın toplam ithalatından yüzde 2,2 pay alarak 11'inci büyük tedarikçisi oldu. Ancak daha sonra Türk ürünlerine uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla Suudi Arabistan ile ülke ihracatımız oldukça geriledi. İki ülke arasında yapılan girişimler sonucunda ilişkiler yeniden normalleşmeye başladı. Bu kapsamda ticari ilişkilerimizi de artırmak adına 19-21 Mart 2023'te Riyad Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde çok önemli bir fuar düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda 130'dan fazla Türk katılımcı firmamızın yer almasını beklediğimiz Suudi Arabistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı, tüm sektörlerde faaliyet gösteren firma katılımcılarına açık olarak düzenleniyor.



Fuarın özellikle Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla ihracatının büyük oranda artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Fuara katılım sağlayacak olan firmalarımıza, firma bazında yapılacak çalışmalar ile ikili iş görüşmeleri hizmeti de sağlanacak. Bu kapsamda ihracatçı firmalarımız ürün gruplarına uygun satın almacılar ile stantlarında birebir görüşme yapma imkanı elde edecek. Ticaret Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'ın hedef ülkeler listesine dahil edilmesi ile en yüksek oranda devlet desteği sağlanacak ve nakliye dahil katılım bedelinin yaklaşık yüzde 80'i destek kapsamında geri alınabilecek. Türk ihracatçı firmalarımızın halen devam eden katılım fırsatını kaçırmadan başvurularını yapmalarını bekliyoruz."