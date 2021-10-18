Türklere çağrı yaptı: Fırsatlarla dolu ülke keşfedilmeyi bekliyor

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:05

Büyükelçi Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Togo ziyaretinden önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinin 1 Nisan'da açıldığını ve Türkiye'nin son açtığı büyükelçilik olduğunu ifade eden Büyükelçi Demir, iki ülke arasındaki ilişkilerin ise cumhurbaşkanları düzeyinde daha önce başladığını belirtti.

Büyükelçi Demir, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında da güzel bir diyalog yakalandığının altını çizerek, "Siyasi olarak müthiş bir potansiyel var. 3 Togolu bakan 5 kez Türkiye'yi ziyaret etti. Togo Dışişleri Bakanı, haziran ve temmuzda üst üste iki kez Türkiye'ye gitti. Parlamenter diplomasi ayağı da canlandırılıyor. İki tarafta da parlamentolarda dostluk grupları kuruldu. Bu ziyaret ise halihazırda başlayan iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile ağustosta telefonla görüştüğünü kaydeden Büyükelçi Demir, bu Lome ziyaretini ilişkilerin kısa sürede hızlanmasının sonucu olarak değerlendirdi.

Büyükelçi Demir, gerçekleştirilecek ziyaretin Togo tarafından memnuniyetle karşılandığını ve ülke basınında geniş yer aldığını dile getirdi.

- "THY SEFERLERİ TİCARİ ANLAMDA MUAZZAM BİR ETKİ YARATABİLİR"

Büyükelçi Demir, ziyarette Nijerya ve Angola'daki gibi ekonomik forum olmayacağını, forumun iki ülke dışişleri bakanının da aldığı kararla ocak ayında yapılacağını söyledi.

Forumda hem büyük yatırımcıların hem de KOBİ'lerin bir araya geleceğini ifade eden Büyükelçi Demir, forum sayesinde aynı zamanda iki ülkenin birbirini daha yakından tanıyacağını belirtti.

Ticaret alanında imzalanan iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının da oluşturulacağını kaydeden Büyükelçi Demir, şöyle devam etti:

"Ticari ilişkilerin gelişmesinde en önemli unsurlardan biri Türk Hava Yolları'nın buraya uçuş yapması. Çin sınırlarının kapanmasıyla burada ciddi bir arayış başladı ve bunun sonucunda Türkiye'yi keşfettiler. Türkiye'deki malların Avrupa kalitesinde olduğu ancak daha ucuz olduğu yönünde çok sık yorum alıyorum. Çok ciddi bir potansiyel var. THY, sefer başlatsa eminim ticari anlamda çok büyük etki yaratacaktır. Geldiğim ilk günden itibaren herkes 'THY seferleri ne zaman başlayacak?' diye soruyor. Aynı zamanda direkt seferler, Togo'ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız açısından büyük bir kolaylık olacaktır. "

Büyükelçi Demir, ülkedeki yatırım fırsatlarına da değinerek, "Togo, çok disiplinli bir ülke. Önlerinde bir yol haritaları var. Bu haritanın ekonomi ayağında Togo'da yetişen tarım ürünlerinin dönüştürülmesine çok önem veriyorlar. Türkiye'nin bu alanda yatırım yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

Togo'nun Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi olduğunu da dile getiren Büyükelçi Demir, böylece yatırımcıların bölgedeki diğer pazarlara girişinin de kolaylaşacağını belirtti.

Büyükelçi Demir, savunma sanayisi alanındaki iş birliği anlaşmasının müzakerelerinin sürdüğü ve bu ziyarette imzalanacağı bilgisini de paylaştı.

Togo'nun küçük bir ülke olmasına karşın bölgesel konularda ara bulucu rolü üstlenmek istediğinin altını çizen Büyükelçi Demir, Togo ordusunun halihazırda 6 Birleşmiş Milletler misyonuna katkı sağladığını sözlerine ekledi.