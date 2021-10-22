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Ekonomi

Türkleri Rusya'ya davet ettiler! ''İş birliğini geliştirelim''

Rusya Federasyonu Tula Bölgesi heyeti, ülkedeki yatırım fırsatlarını anlatmak için ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. Tula Bölgesi'nin Moskova'ya yakınlığı ile iş gücü yapısına ilişkin bilgi veren Vladimirovich, 'Bölgemiz, özellikle sanayi üretimiyle ön plana çıkmakta olup, makine inşası, kimya endüstrisi, metalürji, gıda sanayi, kömür madenciliği ve askeri-sanayi kompleks inşası sektörlerinde büyük aktörler yer almaktadır. Bölgede özellikle silah sanayisi gelişmiştir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA22 Ekim 2021 Cuma 11:49 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:49
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ASO 1. OSB'den yapılan açıklamaya göre, heyette, Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Tatarenko Pavel Vladimirovich ile Tula Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanı Romanov Vyacheslav Mikhailovich de yer aldı.

Ziyarette, Türkiye ile Tula Bölgesi arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, sanayi ve eğitim alanında kurulabilecek iş birlikleri ile atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantıda konuşan ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, bir sanayi kenti olan Ankara'nın, son yıllarda teknolojinin yoğunlaştığı, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ASO 1. OSB, ülkemizin en iyi yönetilen ve en kurumsal OSB'lerinden birisi olup, ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Modern sanayi ortamının en doğru örneklerinden biri olan bölgemiz gelen ticari ve resmi heyetlerin de önemli bir uğrak noktası haline gelmiştir. Bu ziyaretten sonra temenni ediyorum ki, Tula Bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkiler biraz daha gelişmiş olur."

- "BÖLGEMİZ, ÖZELLİKLE SANAYİ ÜRETİMİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Vladimirovich da Tula ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri teşvik etmek, her iki ülkenin yatırım olanaklarını değerlendirmek, karşılıklı fırsat ve imkanlar yaratabilmek amacıyla ASO 1.OSB'yi ziyaret ettiklerini aktararak, iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için Ankaralı sanayicileri Tula'ya davet etti.

Tula Bölgesi'nin Moskova'ya yakınlığı ile iş gücü yapısına ilişkin bilgi veren Vladimirovich, "Bölgemiz, özellikle sanayi üretimiyle ön plana çıkmakta olup, makine inşası, kimya endüstrisi, metalürji, gıda sanayi, kömür madenciliği ve askeri-sanayi kompleks inşası sektörlerinde büyük aktörler yer almaktadır. Bölgede özellikle silah sanayisi gelişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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