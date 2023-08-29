Türkleri ülkelerine davet ettiler: Zemin hazırlayacağız

Türkiye-Suudi Arabistan toplantısına katılan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı H.E Bandar bin İbrahim Alkhorayef, 2030 Suudi Arabistan vizyonu için Türkiye ile yapılacak iş birliklerinin önemine çekti. Petrol dışında sanayi, teknoloji, maden, yapay zeka ve diğer konularda işbirliklerine açık olduklarını belirten Alkhorayef, Türk yatırımcıları Suud topraklarına beklediklerini ve yatırım için zemin hazırlayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ardından Türkiye ile ticareti artırma girişimleri sıklaşmaya başladı. Ankara'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı H.E Bandar bin İbrahim Alkhorayef, daha fazla işbirliği için Türk yatırımcılara çağrıda bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde dün Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından soruları cevaplandıran konuk Bakan Alkhorayef, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi için önemli mesajlar verdi.

TÜRKİYE İLE EKONOMİK ORTAKLIK ÇOK ÖNEMLİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Alkhorayef, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında devlet başkanlarının oluşturduğu güzel siyasi ilişkilerin ekonomik ortaklığa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Alkhorayef, "2030 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye ile kurulacak ekonomik ortaklıklar çok önemli bir noktada. Bu kapsamda siyasi anlamda kurulan iyi ilişkilerin stratejik ortaklıklara dönüşmesi gerekiyor. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında sadece petrol ve madeni kaynaklar ile değil yatırım, sanayi ve üretim alanında da iyi ilişkiler kurması için Türk yatırımcıları Suudi Arabistan topraklarına bekliyoruz" dedi.

STRATEJİK KONUMLARIMIZI ETKİN KULLANALIM

Ülkelerinde ulusal sanayi ve lojistik hizmetlerinin de geliştirilmesi için de önemli adımlar atacaklarını söyleyen Alkhorayef, "Her anlamda büyük bir ekonomik ürün alanı elde etmek istiyoruz. Suudi Arabistan'ı dünyanın lojistik merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Bu anlamda Türkiye ile stratejik konumlarımızı en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Konum ve ikili ilişkiler ile iki ülke arasında büyük işbirliği fırsatları mevcuttur. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. özellikle yenilenebilir enerji ve teknoloji konusunda önemli ortaklıklar kurabiliriz. Bunların yanı sıra uzay, uçak mühendisliği, gıda, sanayi ve otomobil ortaklık kurabileceğimiz en etkin alanlar. Bu alanlarda Türk yatırımcılar ile görüşmeleri yapmayı bekliyoruz" diye konuştu.

ORTAKLIKLARI ÇEŞİTLENDİRELİM

Türk yatırımcıların ve teknolojilerinin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunda büyük katkılar sağlayacağına vurgu yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu girişimlerde yer almaya hazırız. Ülkelerimizin ekonomileri birbirini tamamlamaktadır. Ekonomik ortaklıkları çeşitlendirerek derinleştirmemiz gerekiyor. Bu yılın ilk 7 ayında ticaretimizde 10 milyar dolarlık bir ekonomik ortaklık gerçekleştirdik. Orta ve uzun vadede 30 milyar dolarlık ticaret yakalayacağız. Türkiye'de hali hazırda 2 milyar dolarlık Suudi yatırımı bulunuyor. Suudi Arabistan'da 390 projeyi başarıyla tamamladık. Önümüzdeki dönemde sizinle işbirliğini artırmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın etkili olduğu 3'ncü ülkelerde daha fazla iş yapmak istiyoruz. Teminat mektubunu çözülmüş olmasından son derece mutluyuz. Bu çerçevede iş insanlarının vizesi için sağlanan kolaylık da bizi çok rahatlattı" ifadelerini kullandı.