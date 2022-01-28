Türkleri ülkesine davet etti! ''Türkiye'nin tecrübesinden yaralanmak istiyoruz''

AA 28 Ocak 2022 Cuma 11:43 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:44

Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmek ve dinamikleştirmek iradesiyle gerçekleştiğini belirtti.

İstanbul'da Aralık 2021'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ele aldıklarını anımsatan Bakan Temon, bu ziyaretinin de bu birlikte çalışma iradesini somutlaştırmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Temon, Maliye Bakanı eşliğinde yaptığı bu kısa ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin yasal çerçevesini tanımlayan bir anlaşma ile 3 mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

- OAC, TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ GEÇMİŞİNDEN VE TECRÜBELERİNDEN YARARLANMAK İSTİYOR

Afrika ile Türkiye arasındaki ortaklığın stratejik bir amaç taşıdığına değinen Dışişleri Bakanı Temon, geçmişinde bir imparatorluk bulunan Türkiye ile insanlığın merkezindeki Afrika kıtası arasındaki ilişkinin abat bir geleceği olduğuna dair inancını paylaştı.

OAC olarak, gelişim açısından belli aşama ve basamakları hızla tırmanmalarına yardım edecek bir ülkeyle kuracakları güçlü ortaklıkla önemli bir fark yakalayabileceklerini kaydeden Temon, kalkınma kapasitesi ve tecrübesi bulunan Türkiye gibi ülkelere yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Ülkesinin muazzam olanakları, kaynakları ve hammaddeleri olduğuna dikkati çeken Temon, "Ben söylemiyorum, uluslararası uzmanlar geleceğin Afrika'da olduğunu söylüyor ve bu doğru. Sıra biz Afrikalıların bunun farkına varıp değer vermesi ve potansiyelini geliştirecek doğru ortaklıklar bulması." dedi.

Temon, OAC'de bir dönem baş gösteren istikrarsızlık ve güvensizlik durumunun da bu kaynak zenginliği nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, "Bu durumda, her iki ülke halkının yararını göz önünde bulunduran Türkiye gibi bir ülkeyle sağlam bir ortaklık kurmak daha da önem kazanıyor." diye konuştu.

- ORTA AFRİKA'YA GERÇEK OLMAYAN BİR İMAJ ÇİZİLİYOR

OAC'nin sunduğu fırsatları yerlerinde görmeleri için Türk iş insanlarını ülkesine davet eden Bakan Temon, birçok hava yolu şirketinin Bangui'ye uçuş düzenlediğini kaydetti.

Orta Afrikalı Bakan, "Ülkeme dışarıdan gerçeği yansıtmayan bir imaj çiziliyor. Bu kabul edilemez. Gerçekten yatırımcıların kendilerinin gelip görmelerini ve bakir toprakları olan ülkemi tanıtma konusunda bize yardım etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası sahnede birçok farklı durumda deneyimli olduğunu ifade eden Temon, bundan dolayı özellikle Türk yatırımcıları davet ettiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Temon, 623 bin kilometrekarelik, yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkesinde 15 milyon hektar ekilebilir, verimli toprak bulunduğunu, kişi başına düşen ekilebilir alanın yeterli olduğunu ancak buna rağmen açlıktan bahsedildiği söyleyerek, şunları kaydetti:

"Veriler ve rakamlar ortada. Tabii bu insanlara toprağını ekip biçme fırsatı verilmeli. Fakat halkın ülkenin bu zenginliğinden yararlanmamaları için bilinçli bir kaos girişimi var. Tarım OAC'yi kalkındırabilir ancak bunun için tarıma erişim olması gerekiyor."

Silahlı grupların girdikleri köyleri yakıp yıktığını, insanların zenginlikten istifade etmesini engellemeyi ve ülkeyi fakirlik kıskacında bırakmayı amaçladığına işaret eden Bakan Temon, buna izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Temon, medyanın ülkesindeki silahlı gruplarla diyalogu sürekli gündeme getirmesine tepki göstererek, demokratik gelişim talebi olan bir ülkeyi silahlı gruplar, terör ve darbeler kıskacında bırakmayacaklarını ve Orta Afrika için hiçbir vizyonu olmayan ve çoğu da yabancı menşeli silahlı grupların liderleriyle diyaloğa girmelerinin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin bu meseledeki tutumunun açık olduğunu aktaran Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun bu konudaki desteğine ihtiyaç duyduklarını, 10 yıldır devam eden çatışma ve kriz atmosferinden sıyrılarak, OAC halkını bu yükten azat etmek istediklerini söyledi.

- OAC, YATIRIMCILARA ÜLKE ÖTESİ POTANSİYEL SUNUYOR

Dışişleri Bakanı Temon, ülkesinin kalkınmasında enerji, güvenlik, altyapının öncelikli meseleler olduğuna kaydederek, "Kaynaklarımızın işletilmesi, temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak, toplumun refaha erişmesini sağlayacak. Bu da toplumun kendisini eğitme, idame etme, geliştirme kapasitesini katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Temon, "Bu vesileyle, sizin mikrofonunuz aracılığıyla enerji, altyapı ve ekonomik gelişme, ticaret alanındaki tecrübeli tüm yatırımcılara çağrıda bulunuyorum." diyerek, ülkesinin coğrafi konumu ve dahil olduğu stratejik bölgesel ittifakların yatırımcılara OAC'nin ötesinde bir potansiyel sunduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Orta Afrika arasında arzulanan ilişki düzeyine ulaşılması için iki ülkenin karşılıklı diplomatik temsilcilikleri açma gereğine işaret eden Bakan Temon, bunun ayrıca Türk Hava Yollarının (THY) Bangui'ye düzenleyeceği seferlerle taçlandırılmasını istedi.

Temon, doğrudan uçuşların, kendilerini ticaret hacminin artması konusunda harekete geçireceğini ifade ederek, ülkesiyle Avrupa ve diğer destinasyonlar arasında doğrudan bir hat kurulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Ülkesi hakkında medyada yer alan imaja aldanılmaması gerektiğinin de altını çizen Temon, "Türk insanlarını ve yatırımcıları, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gelmeye ve serpilme arayışındaki bir ülkeye katkı sunmaya davet ediyorum." diye konuştu.