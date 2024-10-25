Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin açılışında konuşuyor

Bakan Bolat'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu güzel organizasyonu yapan TürkMedya ailesine çok teşekkür ediyorum ve tebriklerimi sunuyorum"

"TUSAŞ tesislerine düzenlenen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Saldırının zamanlaması da manidar olmuştur. Savunma sanayiimizi hedef almıştır"

"Türkiye, savunma sanayinde dünyada 11. sıraya yükseldi. 12 milyar dolar yıllık üretimimiz var. Geçen yıl 5,3 milyar dolar ihracatla kapatmıştık. Bu yıl inşallah en az 6,5 milyarlık dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz. Yolumuzu kesmek isteyenlere inat ilerleyeceğiz"