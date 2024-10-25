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Ekonomi

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi... Bakan Bolat: Yolumuzu kesmek isteyenlere inat ilerleyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin açılışında konuştu. Bakan Bolat, 'TUSAŞ'a düzenlenen menfur terör saldırını lanetliyorum. Saldırının zamanlaması da manidar olmuştur. Savunma sanayiimizi hedef almıştır. Yolumuzu kesmek isteyenlere inat ilerleyeceğiz' dedi.

25 Ekim 2024 Cuma 10:07 - Güncelleme:
TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi... Bakan Bolat: Yolumuzu kesmek isteyenlere inat ilerleyeceğiz
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin açılışında konuştu. TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin düzenlenmesinde TürkMedya ailesine teşekkürlerini ve tebriklerini sunan Bakan Bolat, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına değindi.

"TUSAŞ'A DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

"TUSAŞ tesislerine düzenlenen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum" diyen Bakan Bolat, "Saldırının zamanlaması da manidar olmuştur. Savunma sanayiimizi hedef almıştır" dedi. Savunma Sanayii'ndeki başarılarımızın Türk sanayisine de itibar ve saygınlık kazandırdığını söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye, savunma sanayinde dünyada 11. sıraya yükseldi. 12 milyar dolar yıllık üretimimiz var. Geçen yıl 5,3 milyar dolar ihracatla kapatmıştık. Bu yıl inşallah en az 6,5 milyarlık dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz. Yolumuzu kesmek isteyenlere inat ilerleyeceğiz" dedi.

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2023 YILINDA E-TİCARET HACMİ 13 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

2020 yılı başında ortaya çıkan kovid-19 salgınından dolayı e-ticarette çok hızlı bir büyüme kaydedildiğini vurgulayan Bakan Bolat, "E-ticaret hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 2023 yılında internet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren fertlerin oranı yüzde 49.5 oldu. Yani ülkemizde her 2 tüketiciden biri internet üzerinden alış-veriş yapmış bulunmakta. Dijitalleşme kamu hizmetleri, ticaret, eğitim, reklamcılık gibi birçok alanda çok hızlı bir şekilde kendini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"DEPREMZEDELERİMİZ İÇİN E-BİRLİKTELİK KAMPANYASI YAPTIK"

Bakan Bolat teşviklere ilişkin, "Pandemiden 1 yıl önce 2019 sadece 136 milyar lira olan e-ticaretin hacmi 2023 yılında 13 katın üzerinde bir artış göstererek 1 trilyon 850 milyar liraya ulaştı. Son yıllarda esnaf ve sanatkârlarımızın e-ticaret alanına yöneldiklerini memnuniyetle gözlemliyoruz. Esnafımızın dijitalleşme ve teknolojik fırsatları değerlendirmeye yönelmeleri memnuniyet vericidir. Ticaret bakanlığı olarak esnaf ve zanaatkarlarımızın e-ticarete yönelmelerini teşvik etme amacıyla bizim de çok önemli destelerimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

TÜKETİCİYİ YANILTICI DAVRANIŞLARA YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi. Bakan Bolat, "Fahiş fiyat uygulamalarına karşı cezalar 2020'deki kanuna göre tam 10 katı artırıldı. Firma başına minimum ceza 1 milyona yükseltildi" dedi.

PERAKENDEDE CİDDİ BAŞARI

Perakendenin toplam ticaret içinde yüzde 17'lik bir paya ulaştığı bilgisini veren Bakan Bolat, "Bu da perakende sektörünün ülkemiz için çocuk ciddi bir ticaret hacmine sahip olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ DÜZENLEME

2 gün önce TBMM'de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tüketicileri daha etkin koruyacak yeni düzenlemelerin kabul edildiğine atıfta bulunan Bakan Bolat, "Emeği geçen tüm Milletvekillerimize ve Ticaret Bakanlığı'ndaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken TürkMedya gurubunun düzenlediği E-Ticaret ve Parkende zirvesinin başarılı, verimli sonuçlar vermesini Allah'tan temenni ediyorum. Organizasyonu düzenleyen TürkMedya yönetimi ve Başkanı Murat Çiçek Bey'e ve ekibine ve destekleyen kıymetli kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • TürkMedya
  • Perakende Zirvesi

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