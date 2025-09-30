İSTANBUL 21°C / 12°C
Ekonomi

TürkMedya Zirvesi... Bakan Bolat: Ticaret savaşları yoğunlaşmaya başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, 'Dünyadaki ekonomi ve ticaret şartları her geçen gün zorlaşıyor, ticaret savaşları daha da yoğunlaşmaya başladı, gümrük vergilerini çok büyük oranda arttırmalar, ticarete engel koymalar, tehditler ve misillemeler ticareti daraltan unsurlardır' ifadelerini kullandı.

30 Eylül 2025 Salı 10:04
TürkMedya Zirvesi... Bakan Bolat: Ticaret savaşları yoğunlaşmaya başladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyadaki ekonomi ve ticaret şartları her geçen gün zorlaşıyor, ticaret savaşları daha da yoğunlaşmaya başladı, gümrük vergilerini çok büyük oranda arttırmalar, ticarete engel koymalar, tehditler ve misillemeler ticareti daraltan unsurlardır.

"SAYGINLIK VE İTİBAR GÖRÜYORUZ"

Üretim ve ticaret şartları değer ve miktar olarak kızışmakta, rekabet artmakta. Diğer taraftan ticaret de kendi içinde bir kabuk değiştirmekte.

Gittiğimiz her bölgede Türkiye'nin gelişmesi, ekonomisi ve liderliğiyle alakalı imrenilen bir saygınlık ve itibar görüyoruz.

"E-TİCARETİ DİKKATE ALMAYAN HİÇBİR İŞLETME AYAKTA KALAMAZ"

E-Ticaretle ilgili olarak dönüm noktasının Covid Pandemisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ülkemize baktığımızda internet üzerinden mal ve hizmet siparişi verenlerin oranı 2020'de %35'ken 2025 olarak %55,7'ye yükselmiş durumda ve bu artarak devam ediyor

Pandemi öncesi 2019 ile 2024 arasındaki 5 yıllık dönemde yıllık birleşik büyüme oranı %30, her yıl %30 Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız artmaktadır

Veriler, Türkiye'deki e-ticaretin dev adımlarla ilerlediğini göstermekte. Dijitalleşmeyi, e-ticareti dikkate almayan hiçbir işletmenin rekabette ayakta kalması mümkün görünmemektedir.

"DÖVİZ KAZANDIRMALARI TEŞVİK EDİLMİŞ OLDU"

Yurtdışına yapılan ihracat satışlarını da teşvik etmek için yeni bir yasal çerçeve oluşturularak lisans ücretleri hesaplanırken yapılırken teknoloji yatırımları ile yurtdışına yapılan ihracat satışlarının bu lisans ücretlerinin hesaplanması sürecinde indirilebilmesine imkan tanınarak firmaların sadece ülke içine yönelik değil ülke dışına da hem döviz kazandırmaları ve yatırımlarını artırmaları teşvik edilmiş oldu.

"BÜTÜN ÇABALARIMIZ TİCARETİ GELİŞTİRMEK"

Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak bizim bütün çabalarımız ticareti geliştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük vizyonu olan Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmak ve ticaret yoluyla ekonomimizi büyütmek, geliştirmek, halkımızın satın alma gücünü ve refah seviyesini yükseltmektir.

