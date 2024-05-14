Türkmenistan doğal gazında yeni rota! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile mutabakata vardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz"

"Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz."