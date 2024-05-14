Türkmenistan doğal gazında yeni rota! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile mutabakata vardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz"
"Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz."