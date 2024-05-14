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Ekonomi

Türkmenistan doğal gazında yeni rota! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile mutabakata vardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 'Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz'

AA14 Mayıs 2024 Salı 13:25 - Güncelleme:
Türkmenistan doğal gazında yeni rota! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile mutabakata vardı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz"

"Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz."

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