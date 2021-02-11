TürkTraktör, traktör ihracatının yüzde 86'sını tek başına gerçekleştirdi

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:08

TürkTraktör'ün 2020 yılına ait finansal sonuçları, Aykut Özüner ve TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Federico Pamfili'nin katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda açıklandı.

TürkTraktör Genel Müdürü Özüner, toplantıda yaptığı konuşmada, 14 yıldır kesintisiz şekilde sektörün lider üreticisi olan TürkTraktör'ün, pandeminin oluşturduğu zorlu şartlara rağmen ihracat ve yurt içi satışlarda başarılı bir performans gösterdiğini kaydetti.

TSE Güvenli Üretim Sertifikası'na sahip fabrikalarında, 2020 yılında 34 bin 337 adet traktör üreten TürkTraktör'ün, geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 51 artırdığını belirten Özüner, "Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 68'ini ve traktör ihracatının yüzde 86'sını tek başına gerçekleştiren TürkTraktör, 2020 yılında başladığı iş makineleri yerli üretiminde de başarı elde etti." dedi.

TürkTraktör'ün, yurt içi pazarda gerçekleştirdiği toplam 22 bin 384 adetlik satışla ülke çiftçisini son teknolojiye sahip traktörlerle buluşturmaya devam ettiğini aktaran Özüner, şunları kaydetti:

"İhraç pazarlarında gerçekleştirdiğimiz 12 bin 553 adet traktör satışı ile Amerika kıtasından Japonya'ya 130'dan fazla ülkeye Türkiye'de üretilen traktörleri ulaştırmanın gururunu yaşadık. Üretimde gerçekleşen ciddi artışa bağlı olarak 2020'de ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 64 artırdık ve yılı 6 milyar 243 milyon TL toplam ciro ile kapattık. TürkTraktör'ün faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 17 olarak gerçekleşti. Alınan tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör'ün 2020 sonundaki net karı 776 milyon TL olarak kaydedildi."

- "ÜLKEMİZDE UYGULANACAK EMİSYON GEÇİŞİ İÇİN HAZIRIZ"

Aykut Özüner, pandemi döneminde öncelikle tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Salgınla birlikte oluşan zorlu şartlar karşısında gıda tedarikinde kesintisizliği sağlamak adına özveri ile çalışan çiftçilerimizi her alanda desteklemeyi önceliklendirdik. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazardaki konumunu 7'nci sıradan 4'üncü sıraya yükseltti. TürkTraktör olarak pazardaki kesintisiz liderliğimizi 14'üncü yıla taşımayı başardık." ifadelerini kullandı.

2021'de kademeli olarak Türkiye'de yürürlüğe girecek olan Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartları ile traktör ana çerçeve yönetmeliğine yönelik geçiş hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Özüner, "Avrupa ve Kuzey Amerika'da 2014 yılından bu yana kullanılan Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesine sahip traktörlerimizi dünya çiftçileriyle buluşturuyorduk. Ülkemizde uygulanacak olan emisyon geçişi için de hazırız ve bazı modellerimizin üretim ve satışına ocak ayında başladık." şeklinde konuştu.

- "PAZARDAKİ GENEL BÜYÜME TRENDİNİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

TürkTraktör Genel Müdürü Özüner, pandemi sürecinden etkilenen yurt dışı pazarlarda özellikle geçen yılın ikinci yarısında önemli bir büyümenin gözlendiğini ifade ederek, "Bu süreçte TürkTraktör olarak geliştirip ürettiğimiz Faz V motora sahip traktörlerin ihracatını da gerçekleştirmeye başladık." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özüner, 2021 yılı için yağış durumu, rekolte, fiyatlandırma ve girdilerin pazarın büyüme hızını belirleyeceğini belirterek, "Girdiler, pazarın büyüme hızını biraz azaltıyor ancak biz pazardaki genel büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Özüner, TürkTraktör'ün pazar payına ilişkin, "Bizim iki markamız var. New Holland yaklaşık yüzde 42 ile pazarın lideri. Case markamız da yüzde 7,5 ile 4'üncü sırada. Bizim başarımızda birçok faktör var ama özellikle New Holland tarafında çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Bu bizim en kuvvetli noktalarımızdan biri. Case markasında da geçen yıl yeni ürünler devreye aldık. Zaten bunun da etkisini hızla görüyoruz. Dolayısıyla birinci önem verdiğimiz konu ürün çeşitliliği... Diğer konu, biz 14 yıldır lideriz. Bayi teşkilatımız hem satış hem serviste çok kuvvetli." şeklinde konuştu.

Orta vadede traktörde en kuvvetli marka olmayı sürdürmek, bunun yanında iş makineleri sektöründe de büyümek istediklerini aktaran Özüner, iş makinelerinde yerli üretimle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"İş makineleri pazarı, genel dinamikleri açısından traktör pazarına benzeyen bir pazar. 2018'de daralmıştı, 2019'da ve geçen sene toparlanmaya başladı. İnşaat sektörü ve dolayısıyla iş makineleri sektörü dünyada ve Türkiye'de büyük bir pazar. Dolayısıyla buradaki pozisyonumuzu artıracağız. Yerli üretimle ilgili de ortağımız Case'den kazıcı, yükleyici dışındaki tüm ürünleri ithal ediyoruz ama şu anda gündemimizde başka ürün üretimiyle ilgili bir planımız yok. İlk önce iş makinelerinde istediğimiz seviyeye çok hızlı gelmek istiyoruz."

- "YERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ ÜRETİMİMİZ, İŞ MAKİNELERİ FAALİYETLERİMİZE İVME KAZANDIRDI"

TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Federico Pamfili de iş makineleri alanındaki çalışmalarına ilişkin, "Tıpkı tarım alanında olduğu gibi iş makinelerinde de yerli üretim, sektöre girdiğimiz ilk günden itibaren odağımızdaydı. Bu anlamda 2020, bizim için iş makinelerinde çok önemli bir sene oldu. Yerli kazıcı yükleyici üretimine başladığımızın daha ilk senesinde 150 adet kazıcı yükleyicinin satışını gerçekleştirdik." dedi.

Yerli üretim avantajıyla sundukları kazıcı yükleyicilerinin, iş makinelerindeki çalışmalarına büyük ivme kazandırdığını ifade eden Pamfili, 2020'de bir önceki yıla göre iş makineleri satışlarının yüzde 58 arttığını söyledi.

Pamfili, "2021 yılında da traktör alanındaki başarımızı iş makinelerine yansıtmayı ve bu alandaki büyümemizi katlayarak sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.