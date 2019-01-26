TUSAŞ akademisyenlerle kanatlanacak

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insanlı/insansız hava araçları üreten TUSAŞ, sahip olduğu kabiliyetleri geliştirmek ve yenilerini kazanmak amacıyla çok çeşitli insan kaynağı zenginleştirme programları yürütüyor. Şirket son olarak Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği yaparak TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2244 Sanayi Doktora Programı’na başvurdu. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi ve doktora dereceli araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen programa kabulde TUSAŞ oldukça yüksek bir performans gösterdi.

69 BAŞVURU ALDI

Söz konusu destek programı çerçevesinde, iş birliği sağlanan 9 üniversite ve 69 doktora öğrencisi için yapılan başvurunun hepsi kabul edildi. Böylece 500’den fazla doktora öğrencisinin desteklendiği programda şirketin payı yüzde 13’e karşılık geldi.

TUSAŞ’ın Gazi Üniversitesi’nde 3, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 7, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 4, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 9, Bilkent Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde 20, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 3, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 3, Uludağ Üniversitesi’nde 14, Sabancı Üniversitesi’nde 6 doktoralı bursiyeri olacak. Program kapsamında, öğrencilere eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs veriliyor. Bu tutarın yüzde 25’i firma tarafından ödeniyor. Doktora sonrasında mezunlara 3 sene boyunca istihdam desteği sağlanıyor.