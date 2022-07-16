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Ekonomi

TUSAŞ Avrupa yolunda! ATAK ve HÜRKUŞ nefesleri kesecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Airshow'a katılacak. TUSAŞ'ın tasarladığı ATAK ve HÜRKUŞ, havacılık fuarında uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

DHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
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TUSAŞ'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; TUSAŞ, 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin planlandığı dünyanın en önemli havacılık fuarı olan Farnborough Uluslararası Airshow'da, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, ANKA, AKSUNGUR, MMU, ŞİMŞEK ve son olarak MMU simülatörü ile yer alacak. ATAK ve HÜRKUŞ, fuarda ayrıca uçuş gösterisi yapacak.

ATAK VE HÜRKUŞ GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough'da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl ATAK ve HÜRKUŞ burada izleyenler ile buluşacak; ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough fuarına HÜRJET ve ATAK 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

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