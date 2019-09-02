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TUSAŞ’a dünyadan 72 Türk mühendis

TUSAŞ, Türkler’in yoğun olarak yaşadığı ülkeleri kapsayan bir program başlattı. Program kapmasında dünyadaki 48 Türk mühendis adayı istihdam edildi. Bu sayı yakında 72’ye çıkacak.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), dünyadaki mühendis adaylarına kapılarını açıyor. TUSAŞ, ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla S.K.Y. int programı oluşturdu. Programa Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden ilk etapta 48 stajyer mühendis dahil olacak. Bu çerçevede yeni katılan mühendis adayları, Milli Muharip Uçak, ATAK, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, GÖKBEY, ANKA, ANKA-S gibi uluslararası camianın yakından takip ettiği milli projelerde görev alacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından Türkiye’ye gelerek TUSAŞ projelerinde istihdam edilecek.

YOĞUN BAŞVURU OLDU

Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran TUSAŞ, geçtiğimiz aylarda oluşturduğu ‘S.K.Y. int’ programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendislik bölümü öğrencilerini stratejik bir atılımla bünyesine kazandırmayı hedefliyor. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık edecek programa bugüne kadar yüzlerce başvuru yapıldı. Başvurular arasından başarılı olan 48 Türk mühendis seçildi. TUSAŞ, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlatmıştı. Yapılan ziyaret ve sunumların ardından, TUSAŞ insan kaynakları, yurt dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının Türkiye’ye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkan sağlamış oldu.

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