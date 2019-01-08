TUSAŞ’ın gökyüzünde yıldızı parladı
TUSAŞ, hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin gökyüzündeki markası haline geldi. Şirket geçen yıl Pakistan’a 30 adetlik Atak satışı için anlaşma imzalarken, Gökbey’i de görücüye çıkardı. Ayrıca Hürkuş da envantere girmek için gün sayıyor.
Türkiye’nin havacılıktaki uluslararası markası Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçen yıl büyüme ve ihracatta rekor kırdı. Hayata geçirdiği projelerle ülkenin savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan şirket aynı zamanda ihracat ve istihdama da katkı sundu. Şirketin satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 yükseldi ve 1,65 milyar doları buldu. Satışların yüzde 50’sini ihracat oluştururken, yurt dışı satışların getirisi 831 milyon dolara çıktı. Atak helikopteri için görüşülen Pakistan ile 30 adetlik satış için anlaşma sağlandı.
2.300 KİŞİYE İŞ VERDİ
Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teslim edilen Atak helikopteri sayısı da 40’ı aştı. Milli Muharip Uçak’a yönelik geliştirmeler sürerken, rüzgar tüneli testleri de başarıyla yürütüldü. T625 Genel Maksat Helikopteri 5 yıl önce söz verilen tarihte gökyüzüne taşındı ve ‘Gökbey’ adını aldı.
Şirket insan kaynağına önemli takviyeler yaptı. TUSAŞ’ın personel sayısı 8 bine çıktı. 2018’de kadrosuna 2 bin 300 kişiyi ekleyen şirket, istihdama da katkı sağladı. Şirketin verimliliğini artırmak adına üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarındaki öğrencilere yönelik “Stajyer Mühendis Programı” başlatıldı. Geçen yıl bin stajyer mühendis alımı yapıldı. TUSAŞ’ın yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar ekonomik göstergelere yansıdı. Şirketin ürün yelpazesi yanında ekonomik ve finansal göstergeleri de belirgin şekilde arttı.
Hürkuş gün sayıyor, Hürjet şekilleniyor
TUSAŞ’ın yerli ve milli girdisi altında tasarlayıp ürettiği temel eğitim uçağı Hürkuş’un envantere girişi için önemli bir adım daha atıldı. Hürkuş, İzmir-Çiğli’de başladığı uçuşlarıyla Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. Şirketin en önemli projeleri arasında yer alan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet Projesi’ne yönelik çalışmalar, Hava Kuvvetleri ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak başlatıldı. Hürjet’in dış geometrisi 2018’de dondurulurken sistem yerleştirme çalışmaları devam ediyor.
14 ANKA GÖREVDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde, yurt içinde ve dışında güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi doğrultusunda 22 Anka insansız hava aracı tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Toplam 15 bin saat uçuş gerçekleştirerek vatan nöbeti tutan Anka’ların sayısı da 14’e ulaştı. Anka’lar, uydu kontrolü sayesinde en uzak bölgedeki görevler için hazır hale geldi.
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