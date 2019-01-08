TUSAŞ’ın gökyüzünde yıldızı parladı

Türkiye’nin havacılıktaki uluslararası markası Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçen yıl büyüme ve ihracatta rekor kırdı. Hayata geçirdiği projelerle ülkenin savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan şirket aynı zamanda ihracat ve istihdama da katkı sundu. Şirketin satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 yükseldi ve 1,65 milyar doları buldu. Satışların yüzde 50’sini ihracat oluştururken, yurt dışı satışların getirisi 831 milyon dolara çıktı. Atak helikopteri için görüşülen Pakistan ile 30 adetlik satış için anlaşma sağlandı.

2.300 KİŞİYE İŞ VERDİ

Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teslim edilen Atak helikopteri sayısı da 40’ı aştı. Milli Muharip Uçak’a yönelik geliştirmeler sürerken, rüzgar tüneli testleri de başarıyla yürütüldü. T625 Genel Maksat Helikopteri 5 yıl önce söz verilen tarihte gökyüzüne taşındı ve ‘Gökbey’ adını aldı.

Şirket insan kaynağına önemli takviyeler yaptı. TUSAŞ’ın personel sayısı 8 bine çıktı. 2018’de kadrosuna 2 bin 300 kişiyi ekleyen şirket, istihdama da katkı sağladı. Şirketin verimliliğini artırmak adına üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarındaki öğrencilere yönelik “Stajyer Mühendis Programı” başlatıldı. Geçen yıl bin stajyer mühendis alımı yapıldı. TUSAŞ’ın yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar ekonomik göstergelere yansıdı. Şirketin ürün yelpazesi yanında ekonomik ve finansal göstergeleri de belirgin şekilde arttı.