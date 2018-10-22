TUSAŞ’tan Atak’lı Afrika açılımı  

TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlikte T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri uçuş gösterisi yapacak. ATAK helikopteri için bölgede kapsamlı bir faaliyet yürüten TUSAŞ, 2017’den bu yana görüşme halinde oldukları Fas’a iddialı girmeyi hedeflerken uçuş gösterisi ile adını taçlandıracak olan Atak da Kuzey Afrika’da performans üstünlüğünü dünyaya bir kez daha gösterecek.